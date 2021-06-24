فيتنام تسجل 163 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية اليوم الخميس، تسجيل 163 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 126 إصابة محلية.

وتم اكتشاف أكثر من نصف عدد الحالات الجديدة في مدينة "هو تشي منه"، بحسب ما ذكرته صحيفة "في إن إكسبريس" الفيتنامية اليوم.

وبذلك ترتفع أعداد الاصابات بمرض "كوفيد 19-" في فيتنام إلى 10 آلاف و820 حالة إصابة مؤكدة في 45 من المدن والاقاليم، منذ ظهور الموجة الجديدة من إصابات الفيروس في البلاد في 27 من إبريل الماضي.

وتتصدر مدينة "باك جيانج" أعداد الاصابات في البلاد، بواقع 5518 حالة، وتليها مدينة "هو تشي منه" بواقع 2175 حالة.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 179.6 مليون حتى صباح اليوم الخميس، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم 2.73 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 179 مليونا و601 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و892 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة على موقع الجامعة عن إعطاء أكثر من مليارين و731 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الولايات المتحدة والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.