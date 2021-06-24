الخميس 24 يونيو 2021
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شاهد.. أول فيديو للمومياء المصرية التي ظهرت في إيطاليا

العالمة الإيطالية
العالمة الإيطالية سابينا مالجورا تفحص المومياء المصرية

حصلت «الدستور» على فيديو يرصد اللحظات الأولى للمومياء المصرية «أختخونسو» التي ظهرت الساعات الماضية في إيطاليا، لإجراء أشعة مسح مقطعي في المجمع الطبي بمدينة ميلانو.

وثّقت عدسة المُصور الإيطالي ماسيميليانو برونورو، لحظات وصول المومياء، قادمة من متحف «بيرجامو» والتي ظلت محفوظة فيه بعيدًا عن أعين الجمهور، منذ وصولها إلى إيطاليا في 1885، وتخضع للأبحاث من أجل الكشف عن أسرارها.

ويُجري المسح المقطعي والفحوصات، فريق «مشروع المومياوات» الإيطالي، الذي ترأسه عالمة المصريات سابينا مالجورا، التي تعكف بصحبة فريقها على دراسة عدد من المومياوات المصرية، بينها المومياء «أختخونسو».

وأظهر فيديو عملية نقل المومياء من متحف «بيرجامو» إلى المجمع الطبي بميلانو، وجود تابوت يحفظ المومياء «أختخونسو»، مكتوب عليه اسم المومياء مرات عديدة، ويُعكف فريق الباحثين على كشف المزيد من أسرار المومياء، ومعرفة تاريخها.

وقالت سابينا مالجورا لـ«الدستور» في حوار سابق، إنها تشعر بحالة خاصة في كل مرة تبحث فيها عن إحدى المومياوات، مضيفة بأن تاريخها يكون مُعقد، لكن الأمر مثيرًا للغاية.

ويعمل فريق «مشروع المومياوات» الإيطالي، على حفظ المومياوات وإجراء الأبحاث حولها، ويعكف على دراسة الكثير من المومياوات المصرية بداخل المتاحف الإيطالية، من بينهم مومياوات لقطط وتماسيح وصقور ـ وفقما قالت «سابينا مالجورا».

من جانبها، قالت سلمى خالد المستشار الإعلامي للفريق الإيطالي إنهم يعتقدون بأن تكون المومياء لأحد الشخصيات الهامة في مصر الفرعونية، مضيفة أن نتيجة الفحوصات ستكشف الحقائق، لافتة إلى أن النتيجة مُزمع أن تخرج في الخريف القادم.

وأشارت «سلمى» في مداخلة مع برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى، إن الإيطاليين يهتمون بالحياة المصرية القديمة، وينبهرون بها، لذلك سيجري عرض المومياء في المتحف للجمهور، للمرة الأولى منذ قدومها إلى إيطاليا.

أختخونسو مشروع المومياوات عالمة المصرية بيرجامو إيطاليا

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