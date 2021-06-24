بينها حظر بيع «الزي».. «التعليم» تفرض 10 التزامات على المدارس المتميزة

أصدرت وزارة التربية والتعليم، عدد من الضوابط والمحاذير الجديدة المنظمة لعمل المدارس، أولها عدم بيـع الـزي المدرسـى أو الأدوات المدرسـية داخـل المدرسـة، أو الاشتراك فى بيعها إلا إذا تراءى للجمعية العموميـة لمجلـس الأمنـاء والآبـاء والمعلمين خلاف ذلك.

جاء ذلك في القرار الصادر من وزير التعليم بشأن إضافة باب تاسع إلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 تحت عنوان المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص، والذي نشرته الجريدة الرسمية نهاية الأسبوع الماضي.

وتضمن القرار عددا من الالتزامات الأخرى شملت إلزام الطلاب المقيدين بالمدرسة بأداء تحية العلم، وترديـد النـشيد الـوطنى المصرى أثناء طابور الصباح اليومى، كمظهـر مـن مظـاهر سـيادة الدولـة، وتحقيق الولاء والانتماء للوطن.

كما ألزم القرار بعدم فرض تغيير الزى المدرسى إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقـل، إلا إذا تراءى للجمعية العمومية لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين للمدرسة خلاف ذلك، على أن يكون تغيير الزى مرتبط بالمرحلة التعليمية، بحيث يكـون تغييـر الزى فى الحلقة الأولى من التعليم الأساسى، أو الحلقة الثانية أو المرحلة الثانويـة على الأقل إلا إذا رأت الجمعية العمومية لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين خلاف ذلك، شرط أن يبدأ التغيير تدريجيا.

وفي السياق ذاته، تلتزم المدرسة بحظر استخدام التليفون المحمول داخل الفـصل الدراسـي، أثنـاء الفتـرات الدراسية سواء من الطالب أو المعلم؛ وذلك حرصا على حق الطالب فـى الاسـتفادة الكاملة من كافة ما يتلقاه من المعلم أثناء الفترة الدراسية.

كما ألزمها بعدم فرض أية رسوم مالية أو مصروفات إضافية (سحب ملف- إجراء مقابلات بخلاف المصروفات المعتمدة من الإدارة التعليمية).

كما حظر القرار على المدرسة القيام ببعض الأعمال بعد الترخيص لها دون موافقة كتابية من الجهة التى أصدرت الترخيص، وتشمل:

-تغيير البيانات التى صدر الترخيص على أساسها.

-تغيير نظام المدرسة، أو خطط الدراسة بها، أو إتباع نظم أخرى فى قَبول التلاميذ أو تحديد قيمة المصاريف المقررة.

-إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها.

-قيد أو قبول أطفال أو تلاميذ بالمدرسة بالمخالفة لأحكـام قـانون التعلـيم .واللوائح والقرارات المنفذة له

-تغيير استخدام أية مدرسة، أو فراغ تعليمى، أو فتح فصول ملحقة بالمدرسة، أو تشغيل فترة إضافية، وعند ثبوت قيام المدرسة بذلك تلتزم الجهات المشرفة بإنذار المدرسة بإزالة المخالفة مع منحها المهلة الكافية التى تحـدد لهـا فـى الإنذار حسب نوع المخالفة، وفى حالة عدم الالتزام بإزالة المخالفـات فـى الفتـرة المحددة يتم توقيع العقوبة المناسبة علىها.