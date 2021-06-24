ردا على طلبات إحاطة.. محافظ الشرقية يوضح للنواب خطة الرصف في المحافظة

عرض النائب عبد الباقي تركيا، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة الخاص به، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن رصف شوارع مدينتي ديرب نجم والإبراهيمية - محافظة الشرقية، والقرى المنتهي بها توصيل الغاز الطبيعي، حيث أن مشروع الغاز الطبيعي أدى إلى تهالك بجميع الشوارع الرئيسية والداخلية، وكذا رصف طريق مصرف ديرب البلد بدءً من طريق السنبلاوين الزقازيق القديم مروراً بديرب نجم البلد لإنشاء طريق دائري جديد.

وعلق الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية قائلا: “هناك خطة للرصف في المحافظة، حيث تم الاتفاق على رصف الشوارع، كما تم الاتفاق على إنشاء 12 مشروعا بتكلفة 12 مليون جنيه، والتى ستدرج تباعا فى مبادرة حياة كريمة، وفيما يخص الطرق الترابى سيتم إدراجه ضمن الخطة الجديدة، وطريق السنبلاوين الزقازيق يتبع هيئة الطرق، وفي لقاء سابق مع وزير النقل أعلن أنه سيتم إدراجه ضمن المشروعات".

وفى سياق متصل، قال إيهاب إسماعيل، ممثل وزارة النقل، إن الطرق التابعة للهيئة يتم رفع كفاءتها لصالح المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، لمناقشة 16 طلب إحاطة مقدمة من أعضاء مجلس النواب بمحافظة الشرقية.

وكان بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، حيث تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالله لاشين، بشأن إدراج تغطية مصرف الاحراز - داخل الكتلة السكانية - من مدخل طريق كفر صقر وحتى شبكة كهرباء أبو كبير- محافظة الشرقية، ضمن مشروعات خدمات المواطنين بخطة تنمية جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن رصف شوارع مدينتي ديرب نجم والإبراهيمية - محافظة الشرقية، والقرى المنتهي بها توصيل الغاز الطبيعي، حيث أن مشروع الغاز الطبيعي أدى إلى تهالك بجميع الشوارع الرئيسية والداخلية، وكذا رصف طريق مصرف ديرب البلد بدءً من طريق السنبلاوين الزقازيق القديم مروراً بديرب نجم البلد لإنشاء طريق دائري جديد.

وكذلك تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب لطفي شحاتة، بشأن التأخر في تنفيذ المشروع القومي للغاز الطبيعي لقرى مركز الزقازيق – محافظة الشرقية، وتعنت هيئة الطرق في حفر الطريق عند مصنع الزيوت أمام جامعة الزقازيق.

كما تناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: مروة هاشم، هاني أباظة، لطفي شحاتة، بشأن مخالفة تنفيذ أعمال إنشاء نفق قرية الطاهرة التابعة للوحدة المحلية بشوبك بسطة – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية للقواعد والاشتراطات الفنية اللازمة في هذا الشأن والهدف الذي يتم إنشائه من أجله النفق.

وتناقش اللجنة طلبا الإحاطة المقدمان من النائب حمودة محمد حمودة، بشأن توسيع وإنارة وإضافة كافة خدمات الطرق بطريق بلبيس – العاشر من رمضان محافظة الشرقية، وذلك نظراً لأهمية هذا الطريق، وطلب احاطة آخر حول تغطية مصرف بلبيس (رشاح بلبيس) - محافظة الشرقية، بمسافة تقدر بحوالي 1300 متر.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن تخفيض أسعار التصالح في بعض مخالفات البناء – محافظة الشرقية خاصة مدينة ديرب نجم إسوة بالمحافظات الأخرى المجاورة.

وكذلك مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من االنائب ثروت سويلم، بشأن عدم تحديث الحيز العمراني لمراكز محافظة الشرقية منذ عام 1985، مما أدى إلى زيادة البناء العشوائي بالمحافظة، واستغلال الأراضي المملوكة لكل من وزارتي الزراعة والأوقاف بقريتي (الخيس، كشيك) - محافظة الشرقية، لإنشاء (مدرسة – مركز شباب – ملعب كرة قدم).