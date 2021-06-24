الجالية المصرية في إيطاليا تشيد بجهود «الخارجية» في دعم المصريين بالخارج

أشاد المهندس عادل عامر، رئيس الجالية المصرية في روما، بدور وزارة الخارجية المصرية في دعم كافة المصريين في الخارج، مثنيا على الجهد المتميز للبعثة الدبلوماسية بإيطاليا بقيادة السفير هشام بدر، سفير مصر بإيطاليا وقنصل مصر بروما سماح عبدالمنعم، فى خدمة أبناء الوطن وتذليل أى عقبات تواجه أى مصرى ومصرية على الأراضي الإيطالية.

وقال عامر، إن السفارة المصرية في إيطاليا لا تدخر جهدا في حل أي عقبة تواجه المصريين وسماع شكواهم، مؤكدا أن السفير المصري يذهب إلى شباك التعامل للمواطنين داخل القنصلية، ويقف معهم ويستجيب لكل مطالبهم، منوهًا إلى أن ذلك يأتي في إطار الجمهورية الجديدة التى تبنى بقيادة قوية حكيمة متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جهته، أكد عضو الجاليات المصرية في إيطاليا إسلام السويسي، أن السفير هشام بدر يقوم بدور كبير في حل كافة الصعوبات والمشاكل التي قد تواجه المصريين، حيث يتواجد وسط المواطنين مطالبهم بطرح اى مشكلة.

وأنثى السويسي، على الدور الذي تقوم به القيادة السياسية متمثله في الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعطى أولى اهتماماته بالمصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن ثورة 30 يونيو غيرت مجرى تاريخ مصر بسبب جهود أبناء مصر الجبارة والملموسة في خدمة أبناء الوطن.