الخميس 24 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفيرة فلسطين لدى جنوب إفريقيا: تضامن واسع مع شعبنا في جنوب إفريقيا

حنان جرار
حنان جرار

 قالت سفيرة دولة فلسطين لدى جمهورية جنوب إفريقيا حنان جرار، إن العلاقات بين البلدين تاريخية منذ خمسينييات القرن الماضي كحركات تحرر وحركات ثورية.

وأضافت جرار في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين إن "الحركة الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها حركة فتح والحركات الوطنية الأخرى تشاركت مع حزب المؤتمر الوطني الإفريقي وحركات التحرر الأخرى في جنوب إفريقيا، منصة أهداف مشتركة واضحة تمثلت على مدى عقود من النضال المشترك ضد التمييز العنصري "الأبارتهايد".

ولفتت جرار إلى أن الدعم الجنوب إفريقي لشعبنا يكتسب أهمية خاصة في ظل بدء العالم إظهار الحماسة لتوصيف الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين بأنه نظام فصل عنصري، لافتة إلى التضامن الشعبي في جنوب افريقيا مع شعبنا الفلسطيني الذي خاض تجربة مشابهة.

وشددت جرار على ضرورة استثمار هذه الأصوات والبناء عليها وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، وصولاً لإحقاق الحق للشعب الفلسطيني وأن يتمكن من العيش بكرامة.

وأكدت جرار موقف البرلمان الإفريقي الواضح والمتقدم من القضية الفلسطينية، إضافة إلى خروج الشعوب الافريقية للتظاهر تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وضرورة ابقاء الرواية الفلسطينية حاضرة في أذهان الشباب الإفريقي والابقاء على التضامن الشعبي.

من جهته، طالب مستشار وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب افريقيا زين دانغور بضرورة تطبيق الولاية القانونية الدولية على الأرض الفلسطينية في مواجهة نظام الفصل العنصري، لافتاً إلى العمل على استضافة المنتديات والملتقيات الدولية المختلفة للتوضيح لهم خطورة الأوضاع  في فلسطين.

وقال: "عندما نتحدث عن الاحتلال الاسرائيلي للشعب الفلسطيني فنحن نتحدث عن دور هام لجنوب إفريقيا على مستوى السياسة الخارجية".

وأضاف: "نعمل على حشد التضامن لهذا الشعب العظيم، ونقوم بخطوات عملية لبناء جسور مع دول مختلفة من العالم لمناهضة الاحتلال الاسرائيلي للارض الفلسطينية".

وتابع: "هذا الاحتلال هو نظام فصل عنصري واضطهاد يمارس ضد الفلسطنيين، نحن نعمل على دعم الاطر القانونية الخاصة بالتصدي لأنظمة الفصل العنصري".

بدوره، أكد رئيس جمعية إفريقيا من أجل فلسطين محمد ديساري على الاهتمام الشعبي البارز بالنضال الفلسطيني من جنوب إفريقيا، وقال: "يوجد شبه كبير بين نظام الفصل العنصري الذي عانى منه الشعب الجنوب إفريقي ومعاناة الشعب الفلسطيني".

سفيرة دولة فلسطين لدى جمهورية جنوب إفريقيا حنان جرار تلفزيون فلسطين الحركة الوطنية الفلسطينية حزب المؤتمر الوطني الإفريقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة تعلن شروط دخول القادمين من الخارج الحاصلين على لقاح كورونا

حالتها «حرجة» وتتواجد في الرعاية المركزة.. تفاصيل حالة جيهان السادات الصحية

وصول 210 آلاف جرعة من لقاح «سبوتنيك v» الروسى لمصر

توجيه عاجل من محافظ بورسعيد بشأن «ذبح الأضاحي»

اجتماع «الفرصة الأخيرة» بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة

بـ4 مليارات جنيه.. «التموين» تعطي إشارة البدء في أضخم منطقة لوجيستية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الديمقراطية على الطريقة الإثيوبية

خالد عكاشة

معضلة المرتزقة على الأراضى الليبية

مؤمن المحمدي

القمة رقم كام؟

لواء. محسن الفحام

السلفية بين الانحسار والانحدار

مدحت بشاى

30 يونيو والحضور الوطني القبطي

عبد الرحيم طايع

غرباء الحديث النبوى

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شيوخ.. ولكن!

ماجد حبته

مصر واليونان

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى واعتقال 11 فلسطينيًا في الضفة

رئيس هندوراس يصل إلى إسرائيل لافتتاح سفارة بلاده فى القدس

إسرائيل تقترح فرض منطقة حظر جوى للطائرات المسيرة الإيرانية