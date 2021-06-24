إصلاح وتركيب 54 كشافًا جديدًا وصيانة أسلاك أعمدة الإنارة في طنطا بالغربية

نفذ حى أول طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة العامة، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، فى الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع التابعة للحى.

وأشرف على الحملة عادل داوود رئيس حى أول طنطا.

وجرى صيانة وإصلاح نحو 41 كشافًا وتركيب 13 كشاف جديد فى نطاق الشوارع الرئيسية والفرعية التابعة للحى، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، على ضرورة التصدى لظاهرة النباشين بالشوارع بكل قوة ومنع أعمالهم التى تسيء للمظهر العام، وكذلك قيام عمال النظافة برفع أى تراكمات قمامة أولاً بأول على مدى الساعة، مشيرا الى أنه تم وضع مخطط لتقسيم شوارع الأحياء لرفع مستوى النظافة بها، مطالبا المواطنين بضرورة التعاون فى الحرص على النظافة العامة بوضع القمامة فى الصناديق والأماكن المخصصة لذلك، وفى الأوقات المحددة

وفى إطار اهتمامات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بالارتقاء بمنظومة النظافه بمدينة المحلة، تابعت رئاسة مركز ومدينة المحلة، أعمال التطوير والإصلاح بمصنع تدوير القمامة بطريق (المحلة - الجابرية) الذى قد شهد العديد من أعمال الاصلاح والتطوير.

وخلال هذه الأعمال تم صيانة كافة المكابس سواء الحديد أو البلاستيك وتغيير السيور بالكامل الخاصة بمفروزات التدوير وتركيب مواتير حركة جديدة وعمل جدار فاصل لقواديس التغذية مع صيانة غرف المفروزات والمرفوضات و«RDF» لخطي التشغيل سواء الغربال الخشن أو الخط الذي يتم تجديده مع صب أرضيات الغرف و تركيب مواتير مكبس المفروزات و استبدال خط المرفوضات المتهالك .

كما تم تغيير أسقف هناجر الخطوط مع صيانة الخط القديم و تم رفع كميات كبيرة من التراكمات بساحة المصنع وحول خطوط التشغيل بالاضافه الى الأعمال الإنشائية للسور المحيط بالمصنع التى أوشكت على الانتهاء.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تركيب كاميرات مراقبة لمتابعة العمل بجميع أنحاء المصنع والتحكم فيها عن بعد و إصلاح الميزان البسكول، وتزويده بشاشات جديده بجانب تشكيل فريق عمل داخل المصنع من صيانة وتشغيل وأمن وإدارة للعمل خلال ٣ ورديات وفي انتظار التشغيل التجريبي للمصنع بعد اكتمال الأعمال.