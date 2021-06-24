«زراعة الشرقية» تكشف نتائج عمل إدارة التدريب خلال عام

استعرض المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، تقريراً عن إنجازات إدارة التدريب والتي نظمت العديد من الدورات التدريبية والندوات التوعوية للمهندسين الزراعيين والعاملين والمزارعين للنهوض بالمحاصيل الزراعية الصيفية والشتوية وزيادة إنتاجيتها.

وأعلن عن تنفيذ 3 دورات تدريبية لـ 32 مهندسًا بالمديرية والإدارات الزراعية بمراكز ومدن المحافظة وذلك بمقر كلية الزراعة وديوان المديرية في مجال طرق حفظ الأغذية والإضافات الغذائية وأضرارها على الصحة – تدوير المخلفات الزراعية –الاتجاهات الحديثة لمكافحة الآفات المنزلية طبقاً لبروتوكول التعاون مع كلية الزراعة بجامعة الزقازيق.

كما تم تنفيذ قافلتين توعويتين بالاشتراك مع كلية الزراعة في إطار مهرجان البيئة الذي تنظمه جامعة الزقازيق لخدمة القرى الأكثر إحتياجاً، وتنظيم قافلة إرشادية بقرية الظواهرية بمركز الحسينية شملت تخصصات (صناعة منظفات – مكافحة القوارض والحشرات - أمراض النبات – أراضي ومياه)، وذلك لعدد 150 من المزارعين والسيدات بالقرية.

وجرى تنظيم تنظيم قافلة إرشادية بقرية الدهتمون بمركز أبو كبير شملت تخصصات (صناعة منظفات – مكافحة القوارض والحشرات - أمراض النبات – أراضي ومياه –الهندسة الزراعية)، وذلك لعدد 60 من المزارعين بالقرية و السيدات الريفيات، و تنفيذ 3 ندوات بمقر ديوان المديرية عن سلامة الغذاء والصحة العامة لعدد 60 من العاملين بالمديرية والإدارات الزراعية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، وتنفيذ 18 ندوة إرشادية عن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي و برنامج التحسين الوراثي بمراكز وقري (بلبيس – الزنكلون - مشتول السوق - مشتول القاضي - السعيدية - كفر أسعد – الصوالح – الشرقاوي – الرحمانية – سنجها - كفر شلشلمون - الحلوات ) بالتعاون مع مديرية الطب البيطري.

كما تم تنفيذ ندوتين عن الإعتلال الكلوي وأسبابه والمضاعفات ، و أنواع التلوث وتأثيرها على الصحة العامة لعدد 47 من العاملين بالمديرية بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، وتم تنفيذ 9 ندوات تثقيفية عن ( فيروس كورونا والوقاية منه – دور الصندوق الإجتماعي في القروض الصغيرة للشباب - الزيادة السكانية و أثرها على التنمية - تمكين المرأة و الشباب ودورة في التنمية)، وذلك لعدد 107 من العاملين بالمديرية بالتعاون مع مجمع إعلام الزقازيق و مركز النيل للإعلام.