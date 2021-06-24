الخميس 24 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

آخرهم معلم بنها.. سوابق تحرش المدرسين بالطالبات

تحرش
تحرش

شهدت إحدى المدارس، واقعة تحرش بطلها مدرس تجرد من القيم الإنسانية، واستحل عرض طالبات، متخليًا عن شرف المهنة، وعلى الفور ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية القبض على المتهم وأحالته لنيابة.

وفي هذا السياق، نرصد  أبرز وقائع تحرش المدرسين بالطالبات.

محافظة المنيا

قررت نيابة مركز مغاغة شمال المنيا، تجديد حبس مدرس لإتهامه بالتحرش الجنسي بتلميذة أثناء إعطائها درسا خصوصيا داخل منزلها، 15 يومًا على ذمه التحقيقات، وكان عدد من المواطنين قد تداولوا مقطع فيديو لمدرس يدعي "ع. س" 54 عامًا، يتحرش بتلميذة أثناء قيامه بإعطائها درسا خصوصيا داخل منزلها، ويقوم بملامسة جسدها، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه قبل أيام وبعرضه علي النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وبإعادة العرض تقرر تجديد حبسه اليوم 15 يومًا أخري، بينما قررت المديرية نقله لعمل إداري ومنعه من التدريس.

مدرس المنوفية

أمر المستشار سالم حجازي المحامي العام لنيابات المنوفية، بحفظ التحقيق في واقعة اتهام أسرة لمدرس بمركز تلا بالتحرش بابنتهم التلميذة، كما تقرر إخلاء سبيل المدرس من سراي النيابة.. كان اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز تلا يفيد باتهام أسرة لمدرس لغة عربية بالتحرش بابنتهم التلميذة بالمرحلة الابتدائية، بحسب تقرير وارد من الطب الشرعي، يفيد بذلك وتم ضبط المدرس وعرضه على نيابة مركز تلا، والذي قام بإنكار التهمة المنسوبة إليه.

مدرس الشرقية المتحرش

تمكن ضباط مباحث الزقازيق، من ضبط المدرس البالغ من العمر 40عامًا، وأكدت التحريات أن المتهم يعاني من مرض نفسي؛ لوجود خلافات مع زوجته.. وقال مصدر أمني إنه بمواجهة المتهم بالواقعة، اعترف بالتهم المنسوبة إليه، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى التحفظ عليه.

مدرس بني سويف

اتهمت طالبة في المرحلة الثانوية مدرس رياضيات بالتحرش بها، وتم إلقاء القبض على مُدرس عقب اتهامه في واقعة تحرش بطالبة في الصف الأول الثانوي داخل «سنتر للدروس الخصوصية»، بمدينة بني سويف.. وكان اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا مطلع شهر يناير الماضي، من مأمور قسم شرطة بنى سويف، يفيد بتلقيه بلاغا من والد طالبة بالصف الأول الثانوي، بأنه أثناء عودة ابنته من درس رياضيات فوجئ بأنها تبكي ومنهارة، وعندما سألها أكدت أن مدرس الرياضيات طلب منها عقب انتهاء الدرس أن تنتظر لتحصل على «ملزمة»، بعد خروج زميلاتها وفوجئت به يحاول التحرش بها جسديا.

عقوبة التحرش وفقا للقانون

وفي هذا السياق، قال أيمن محفوظ الخبير القانوني، إن التحرش اللفظي هو ابسط تلك الأنواع ومعاقب عليه طبقا لنص المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة تصل الي 5000 ج  أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيله.

وتابع، وتتضاعف العقوبة حال  تكرار الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. او في حاله العود  اوطبقا لما نصت عليه، وفقا المادة 306  عقوبات والتي تعتبر التحرش جنسيا إذاقصد حصول الجاني على منفعة  جنسية، وتوضح أن العقوبة تصل إلى 5 سنوات اذا لحق بالجريمة ظرفا مشددا كان يكون الجاني له سلطة أسرية أو دراسية أو وظيفيه على الضحية، او كون الضحيه بسن الطفولة، وبالطبع المدرس يكون في دائرة التاثيم طبقا للظروف المشدده تلك ويعاقب الجاني
فإذا كان الجاني ممن نص على صفاتهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون بان كانت للجاني  سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه

محافظة المنيا الجنس التحرش المنوفية مدارس القليوبية تحقيقات حفظ التحقيق تجديد حبس

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