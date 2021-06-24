الخميس 24 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مفاجأة لمريدي الكتب.. سعر تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي

ترصد الدستور سعر تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، حيث فاجأت وزارة الثقافة، متمثلة في الهيئة العامة للكتاب، زوار معرض القاهرة 2021، والمقرر إقامته نهاية الشهر الجاري، بأسعار تذاكر دخول المعرض الكتاب في دورته الجديدة الـ52.

 

سعر تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 

وكشفت وزيرة الثقافة الدكتور إيناس عبد الدايم، عن أن دخول معرض الكتاب في العام الحالي 2021 مجانا للجمهور، كدعم منها للمواطنين لزيارة المعرض، واقتناء الكتب، والتي ستكون أسعارها في متناول أيدي الجميع خاصة من الإصدارات التابعة لقطاعات وزارة الثقافة المعنية بالنشر، والتي سيتم تقديم تخفيضات عليها.

وكانت تذكرة المعرض في دورته الماضية وصلت إلى 5 جنيهات، ورغم ذلك شهد المعرض إقبال ما يقرب من 4 ملايين مواطن عليه خلال أيامه جميعها.

ويعد المعرض، السوق الأكبر والأهم في الشرق الأوسط لبيع الكتب، ونشر المعرفة، والتصدي للأفكار الظلامية، وبث روح التنوير في نفوس مريديه.

أنشطة معرض الكتاب 2021

واعتاد مريدي المعرض سابقًا على المشاركة في الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تقام على هامشه، من حفلات فنية، وأنشطة شعرية، وغنائية، إلا أن العام الحالي يفقد المعرض رونق تلك الأنشطة بسبب فيروس كورونا التي أدى إلى إيقاف وإلغاء العديد من المعارض في العالم أجمع.

 

اسعار كتب معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 

ويشهد معرض الكتاب 2021، مشاركة أكثر من 800 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية، بعناوين متنوعة ما بين الشعر والرواية والفلسفة، والتاريخ، والقصص القصيرة، والخواطر والمسرح، وغيرها من الإصدارات التي تهم القارئ المصري والعربي.

 

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وتدخل دور النشر في المعرض العام الحالي في منافسة كبيرة على جذب القارئ إليها لإقتناء الكتب سواء من خلال العناوين البارزة أو من خلال التخفيضات التي تقدم على أسعار الكتب الصادرة عنها طيلة العام الماضي، فضلا عن العروض المختلفة لجذب الجمهور والقراء بفئاتهم المتنوعة. 

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