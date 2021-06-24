بسبب «أحكيلك».. انتداب خبير لفحص تعاقد محمد فؤاد مع شركة «قنوات»

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، ندب خبير الملكية الفكرية لفحص العقد الموقع بين الفنان محمد فؤاد و"شركة فديلتى"، والمؤرخ في 1 سبتمبر2010 وملاحقه والتعاقد بين الشركة الأخيرة وشركة قنوات لخدمات الاتصالات والإنترنت، عقب أزمة الأغنية الشهيرة "أحكيلك".

وكشفت أوراق القضية، أن الفنان محمد فؤاد، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، ضد شركة هاى فديلتى، والممثل القانوني لشركة قنوات لخدمات الاتصالات والإنترنت، بسبب منع نشر أغنيته الشهيرة "أحكيلك"، ومنع نشرها عبر المنصات المختلفة.

وطالبت المحكمة الاقتصادية، عقب ندبها لخبير العلامات التجارية باطلاعه على ملف الدعوي، وما به من مستندات، وما عسى أن يقدمه الفنان محمد فؤاد، صاحب أغنية "أحكيلك"، والشركات المتنازعة "هاى فديلتى"، "قنوات لخدمات الاتصالات والإنترنت" في الدعوى، وسماع أقوال كل طرف ومن يرى لزوما السماع أقواله من شهوده بغير حلف يمين.

وأكدت المحكمة على ضرورة فحص التعاقد المبرم بين الفنان محمد فؤاد، وشركة فديلتي في التعاقد بينهما وملاحقة التالية عليه وكذا التعاقد المبرم بين الشركة المدعى عليها الأولى "شركة فديلتي" وبيان الالتزامات الناشئة عن تلك العقود، وعما اذا كان العقد المؤرخ في 1 أكتوبر 2012 وملاحقة والمبرم بين الشركة المدعى عليها في الدعوى الأصلية "شركة فديلتي" والخصم المدخل: شركة قنوات الخدمات الاتصالات والإنترنت "قد تم وفق الضوابط المصرح بها في العقد المؤرخ 1 سبتمبر 2009 وملاحقة والمبرم بين المدعى والشركة المدعى عليها شركة فديلتي من عدمه وفي الحالة.

كان تقدم النجم محمد فؤاد ببلاغ للنيابة المختصة ضد إحدى الشركات لانتهاكها حقوق الملكية على القناة الرسمية للفنان والتعامل عليها بدون وجه حق أو أي سند قانوني أو أي تفويض شخصي منه بذلك.. وقيامها بإغلاق أغنية "احكيلك" على يوتيوب.

يذكر أن محمد فؤاد طرح أغنيته الجديدة "أحكيلك" عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب"، مساء أمس الأول الجمعة، وحققت الأغنية نجاحا كبير بعد ساعات من طرحها.

ويتعاون المطرب محمد فؤاد مع الشاعر أسامة محرز، في أغنية جديدة بعنوان "احكيلك" والتي تحمل طابع دراما، وهي من ألحان وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل.