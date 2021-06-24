رئيس «البداري» في أسيوط يتفقد محطة المعالجة وأعمال الرصف بقرى «حياة كريمة»

تفقد محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري بأسيوط ورؤساء عدد من الوحدات المحلية بعض الأعمال الجاري تنفيذها للمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

حيث تم وضع التربة الزلطية، تمهيدًا لبدء أعمال الرصف بطريق النواورة دائري عزبة الزهري التابع للوحدة المحلية لقرية النواورة.

كما تفقد لمحطة المعالجة لمياه الشرب والصرف الصحى والتى تخدم قرية النواورة ووادى الشيخ والعتمانية وزراعة ألف فدان غابة شجرية؛ للاطمئنان على مدى سير العمل ومعدلات التنفيذ فضلاً عن استكمال اعمال الرصف بالطرق الموازى لقرية العقال القبلى وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى وتذليل أى معوقات قد تعترض سير العمل.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أكد على أهمية المتابعة المستمرة لمراحل المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والإطمئنان على سير العمل والوقوف على معدلات التنفيذ والانتهاء منها في المواعيد المقررة مع مراعاة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".

وأشار إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة وإنشاء المشروعات والانتهاء منها في المواعيد المقررة مع ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام العمل طبقاً للمواصفات والاشتراطات الفنية ومعايير الجودة مشيراً إلى العمل على رفع مستوى معيشة المواطنين والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفقاً لرؤية مصر2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

كان محافظ أسيوط قد وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والوحدات القروية بالمرور الدوري على المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتقديم المشروعات بالجودة والمواصفات المطلوبة ووفقاً للخطة الموضوعة مع ايجاد حلول غير تقليدية لأي مشاكل أو تحديات قد تواجه عمليات التنفيذ مما يرتقي بالحياة والخدمات المقدمة للمواطنين بهذه القرى، خاصة وأن هذه المشروعات تحظي باهتمام ومتابعة من القيادة السياسية ومجلس الوزراء مع كافة الجهات المشاركة في عملية التنفيذ.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية كتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق الحضارى ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

رئيس مركز البداري يتفقد تنفيذ محطة معالجة وأعمال رصف بالقرى

رئيس مركز البداري يتفقد تنفيذ محطة معالجة وأعمال رصف بالقرى

رئيس مركز البداري يتفقد تنفيذ محطة معالجة وأعمال رصف بالقرى

رئيس مركز البداري يتفقد تنفيذ محطة معالجة وأعمال رصف بالقرى