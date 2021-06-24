الخميس 24 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أولياء أمورعن الامتحانات التجريبية للثانوية: نريدها بلا إجابات

الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي

تنوعت مناشدات أولياء الأمور للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر الجروبات، بعدما قررت الوزارة نزول الامتحانات التجريبية المنزلية لطلاب الثانوية، اليوم، بالإجابات.

وقال أولياء الأمور في المناشدات عبر جروبات أدعم طارق شوقي : نداء إلى الوزير  يا ريت الامتحانات القادمه يكون لها pdf مش حل بجانب النموذج ولكم جزيل الشكر.

وتسأل عبير محمد: ما فائدة أن تقرر وزارة التربية والتعليم نزول الامتحانات بالاجابات؟ هذا ليس في صالح الطالب، مضيفة في تصريحات خاصة لموقع الدستور: نتمني نزول نماذج غير محلولة في باقية الايام حتي يتمكن الطلاب من التدريب .

وقال كمال محمود ولي أمر: ابنتي في شعبة الادبي وقد تفاجات بوجود الامتحانات محلولة لذلك تكاسلت عن الحل، كنت أتمني أن النماذج تكون غير محلولة.

كانت انتشرت حالة من الغضب بين طلاب الثانوية العامة بسبب نزول الامتحانات التجريبية المنزلية محلولة علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم .

وينطلق الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة من المنزل اليوم الخميس الموافق ٢٤ يونيو الجاري، 

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان لها إن الامتحان هدفه تعرف الطلاب على لجانهم الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس وتحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات السابقة و يجب على الطالب رصد الاجابات على التابلت في نفس اللحظة لضمان وجود نسخة إضافية من إجاباته وتصحيح موازي للتأكد من سلامة وجودة التصحيح.

وتنشر الدستور جدول الامتحانات التجريبية من المنزل: 
- الخميس الموافق ٢٤ يونيو يخوض الطلاب مواد ( الفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع والفيزياء والكيمياء)

-الجمعة الموافق ٢٥ يونيو يخوض الطلاب مواد (جيولوجيا والجبر والهندسة والجغرافيا)

- السبت الموافق ٢٦ يونيو يخوض الطلاب مادة اللغة الاجنبية الاولي.

- الاحد الموافق ٢٧ يونيو يخوض الطلاب مواد الديناميكا واللغة الاجنبية الثانية.

- الاثنين الموافق ٢٨ يونيو يخوض الطلاب مادة اللغة العربية.

أولياء امور
أولياء امور
طلاب على امتحانات فيس الخميس الأحد وزير اصابة الدستور غدا فيس بوك

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة تعلن شروط دخول القادمين من الخارج الحاصلين على لقاح كورونا

حالتها «حرجة» وتتواجد في الرعاية المركزة.. تفاصيل حالة جيهان السادات الصحية

بـ4 مليارات جنيه.. «التموين» تعطي إشارة البدء في أضخم منطقة لوجيستية

وصول 210 آلاف جرعة من لقاح «سبوتنيك v» الروسى لمصر

ضبط موظفين في مطار القاهرة حاولا تهريب 57 «آيفون»

«طعنة موت».. طفل يقتل شقيقه الأكبر بـ«سكين» في سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الديمقراطية على الطريقة الإثيوبية

خالد عكاشة

معضلة المرتزقة على الأراضى الليبية

مؤمن المحمدي

القمة رقم كام؟

لواء. محسن الفحام

السلفية بين الانحسار والانحدار

مدحت بشاى

30 يونيو والحضور الوطني القبطي

عبد الرحيم طايع

غرباء الحديث النبوى

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شيوخ.. ولكن!

ماجد حبته

مصر واليونان

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى واعتقال 11 فلسطينيًا في الضفة

رئيس هندوراس يصل إلى إسرائيل لافتتاح سفارة بلاده فى القدس

إسرائيل تقترح فرض منطقة حظر جوى للطائرات المسيرة الإيرانية