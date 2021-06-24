أولياء أمورعن الامتحانات التجريبية للثانوية: نريدها بلا إجابات

تنوعت مناشدات أولياء الأمور للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر الجروبات، بعدما قررت الوزارة نزول الامتحانات التجريبية المنزلية لطلاب الثانوية، اليوم، بالإجابات.

وقال أولياء الأمور في المناشدات عبر جروبات أدعم طارق شوقي : نداء إلى الوزير يا ريت الامتحانات القادمه يكون لها pdf مش حل بجانب النموذج ولكم جزيل الشكر.

وتسأل عبير محمد: ما فائدة أن تقرر وزارة التربية والتعليم نزول الامتحانات بالاجابات؟ هذا ليس في صالح الطالب، مضيفة في تصريحات خاصة لموقع الدستور: نتمني نزول نماذج غير محلولة في باقية الايام حتي يتمكن الطلاب من التدريب .

وقال كمال محمود ولي أمر: ابنتي في شعبة الادبي وقد تفاجات بوجود الامتحانات محلولة لذلك تكاسلت عن الحل، كنت أتمني أن النماذج تكون غير محلولة.

كانت انتشرت حالة من الغضب بين طلاب الثانوية العامة بسبب نزول الامتحانات التجريبية المنزلية محلولة علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم .

وينطلق الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة من المنزل اليوم الخميس الموافق ٢٤ يونيو الجاري،

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان لها إن الامتحان هدفه تعرف الطلاب على لجانهم الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس وتحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك في الامتحانات السابقة و يجب على الطالب رصد الاجابات على التابلت في نفس اللحظة لضمان وجود نسخة إضافية من إجاباته وتصحيح موازي للتأكد من سلامة وجودة التصحيح.

وتنشر الدستور جدول الامتحانات التجريبية من المنزل:

- الخميس الموافق ٢٤ يونيو يخوض الطلاب مواد ( الفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع والفيزياء والكيمياء)

-الجمعة الموافق ٢٥ يونيو يخوض الطلاب مواد (جيولوجيا والجبر والهندسة والجغرافيا)

- السبت الموافق ٢٦ يونيو يخوض الطلاب مادة اللغة الاجنبية الاولي.

- الاحد الموافق ٢٧ يونيو يخوض الطلاب مواد الديناميكا واللغة الاجنبية الثانية.

- الاثنين الموافق ٢٨ يونيو يخوض الطلاب مادة اللغة العربية.