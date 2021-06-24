ضبط موظفين في مطار القاهرة حاولا تهريب 57 «آيفون»

تمكن رجال الأمن بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، من ضبط محاولة اثنين من موظفي المطار بتهريب عدد من الهواتف المحمولة.

أثناء قيام رجال الأمن الجمركي بالإشراف على حركة الدخول والخروج بباب الزيرو الخاص بدخول وخروج الموظفين العاملين بمطار القاهرة الدولي اشتبه مصطفى فهمي أبو الوفا فى اثنين من موظفي المطار أثناء خروجهما من باب الزيرو رغم عدم حملهما أي حقائب.

وبالعرض على فكيه حامد مدير إدارة الأمن الجمركي بمطار القاهرة قرر تشكيل لجنة من مصطفى فهمي أبو الوفا وياسر عثمان مفتشي الأمن الجمركي لتفتيشهما ذاتيا فتبين وجود 57 هاتفا محمولا ماركة آيفون مخبئين على جسمي الموظفين.

وأثناء تحرير المحضر وردت إخبارية سرية بوجود عدد آخر من الهواتف أخفاه الموظفين المضبوطين بإحدى السيارات بالمهبط لحين تهريبها فتم تكليف أحمد سيد وتونى فكرى وأحمد مجاهد بضبط الكمية فتبين وجود 57 هاتفا محمولا ماركة آيفون.

قرر عبد العال نعمان مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 90لسنة 2021 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

وكانت أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب تهريب ساعتين رولكس وبحوزته قطع من مستلزمات السجائر الإلكترونية بداخلها سائل الماريجوانا والحشيش المخدر.

أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب الطائرة البريطانية القادمة من لندن استوقف حافظ منشاوي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسومًا وضرائب جمركية وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد جمال الدين محمد مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم رئيس القسم تلاحظ لهما وجود ساعتين داخل الحقيبة الهاندباج الخاصة بالراكب.