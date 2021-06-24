الخميس 24 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط موظفين في مطار القاهرة حاولا تهريب 57 «آيفون»

ضبط موظفين
ضبط موظفين

تمكن رجال الأمن بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، من ضبط محاولة اثنين من موظفي المطار بتهريب عدد من الهواتف المحمولة.

أثناء قيام رجال الأمن الجمركي بالإشراف على حركة الدخول والخروج بباب الزيرو الخاص بدخول وخروج الموظفين العاملين بمطار القاهرة الدولي اشتبه مصطفى فهمي أبو الوفا فى اثنين من موظفي المطار أثناء خروجهما من باب الزيرو رغم عدم حملهما أي حقائب.

وبالعرض على فكيه حامد مدير إدارة الأمن الجمركي بمطار القاهرة قرر تشكيل لجنة من مصطفى فهمي أبو الوفا  وياسر عثمان مفتشي الأمن الجمركي لتفتيشهما ذاتيا فتبين وجود 57 هاتفا محمولا ماركة آيفون مخبئين على جسمي الموظفين.

وأثناء تحرير المحضر وردت إخبارية سرية بوجود عدد آخر من الهواتف أخفاه الموظفين المضبوطين بإحدى السيارات بالمهبط لحين تهريبها فتم تكليف أحمد سيد وتونى فكرى وأحمد مجاهد بضبط الكمية فتبين وجود 57 هاتفا محمولا ماركة آيفون.

قرر عبد العال نعمان مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 90لسنة 2021 بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

وكانت أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب تهريب ساعتين رولكس وبحوزته قطع من مستلزمات السجائر الإلكترونية بداخلها سائل الماريجوانا والحشيش المخدر.

أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب الطائرة البريطانية القادمة من لندن استوقف حافظ منشاوي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسومًا وضرائب جمركية وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد جمال الدين محمد مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم رئيس القسم تلاحظ لهما وجود ساعتين داخل الحقيبة الهاندباج الخاصة بالراكب.

رجال الأمن الجمركي مطار القاهرة الدولي تهريب الهواتف المحمولة مفتشي الأمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة تعلن شروط دخول القادمين من الخارج الحاصلين على لقاح كورونا

حالتها «حرجة» وتتواجد في الرعاية المركزة.. تفاصيل حالة جيهان السادات الصحية

وصول 210 آلاف جرعة من لقاح «سبوتنيك v» الروسى لمصر

توجيه عاجل من محافظ بورسعيد بشأن «ذبح الأضاحي»

اجتماع «الفرصة الأخيرة» بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة

بـ4 مليارات جنيه.. «التموين» تعطي إشارة البدء في أضخم منطقة لوجيستية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الديمقراطية على الطريقة الإثيوبية

خالد عكاشة

معضلة المرتزقة على الأراضى الليبية

مؤمن المحمدي

القمة رقم كام؟

لواء. محسن الفحام

السلفية بين الانحسار والانحدار

مدحت بشاى

30 يونيو والحضور الوطني القبطي

عبد الرحيم طايع

غرباء الحديث النبوى

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شيوخ.. ولكن!

ماجد حبته

مصر واليونان

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى واعتقال 11 فلسطينيًا في الضفة

رئيس هندوراس يصل إلى إسرائيل لافتتاح سفارة بلاده فى القدس

إسرائيل تقترح فرض منطقة حظر جوى للطائرات المسيرة الإيرانية