من شقيقته إلى ابنته.. القصة الكاملة لهجوم عائلة «حلاوة» على ياسمين عبد العزيز

على مدار الساعات الماضية، تصدر اسم محمد حلاوة محركات البحث على قائمة الأعلى تداولا، وذلك بعد هجوم ابنته على الفنانة ياسمين عبد العزيز زوجته السابقة.

وقد جاء هذا الهجوم عقب أيام من هجوم شقيقة محمد حلاوة على ياسمين عبد العزيز بعد أن نشرت "بوست" كتبت فيه: "على الله حكايتكم يا جوز حرابيق".

وكانت ليلى محمد حلاوة، قد فاجأت جميع المتابعين بـ"ستوري" على موقع "إنستجرام" كتبت فيها: "إوعي تدّعي حاجة مش فيكي أنت عمرك ما كنتي كويسة مع حد.. أنت اللي خطفتي بابانا مننا من 17 سنة، وكانت أمي على ذمته و حاولتي طول الـ17 سنة تقطعي علاقتنا ببابانا و حاربتينا وأذيتينا كتير".

- ليس الهجوم الأول

لم يكن هجوم ابنة محمد حلاوة الأول من نوعه على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قالت لمياء حلاوة، شقيقة محمد حلاوة، خلال فيديو نشره الأخير عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "أنا اسمي لمياء حلاوة أخت محمد حلاوة، الحقيقة أنا شفت برنامج ريهام صاحبتي وأختي ومرات أخويا، وكنت فرحانه بيه وشفت أنها قالت كلام محترم وكلام من قلبها، الحاجة اللي ضايقتني وأزعجتني ودي حاجة عائلية إني فوجئت من كام ساعة بكلام يتقال على حرابيق وكلام ميصحش يتقال".

- "خلاص خرجناكي من حياتنا وقفلنا صفحتك"

وأضافت لمياء حلاوة: "يا جماعة إحنا بقالنا 3 سنوات بنتحارب ونتهاجم ويتقال علينا كلام غلط وإحنا مبنردش علشان خاطر مصلحة ولادنا وعلشان ده اللي اتعلمناه في الدنيا إن إحنا نخاف على ولادنا، بس الظاهر أن في ناس تانية مش فارق معاها الكلام ده، إحنا خلاص خرجناكي من حياتنا وقفلنا صفحتك ومش بس كده مبنفتكركيش".

واختتمت لمياء حلاوة: "عاوزينك أنت كمان تركزي في صفحتك وتنسينا وحاولي أن أنت تكوني سعيدة لأن إحنا بقينا سعداء وإحنا بعيد عنك، يا رب الكلام ده يوصلك لأن غير كده أنا أظن أنك هتبوظي الصفحة الجديدة بتاعتك هي كمان، ده اللي عاوزة أقولهولك وأقوله لمصلحة ولادك".

- سبب و بداية الأزمة

كانت الأزمة قد بدأت عقب استضافة إيناس الدغيدي الإعلامية بوسي شلبي، في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" في شهر رمضان الماضي، موجهة لها سؤالا: "ياسمين عبدالعزيز الفنانة رقم واحد في مصر لأنها بتنجح سينما وتليفزيون أبيض وأسود"، لترد بوسي شلبي قائلة: "يسرا هي رقم واحد في الوطن العربي"، لتنشر ياسمين عبد العزيز مقطع الفيديو على صفحتها عبر الانستجرام معلقة: "هموت" وصاحب هذا التعليق إيموجي ضحك.