«أذيتينا كتير».. سبب هجوم ابنة محمد حلاوة على ياسمين عبد العزيز

على مدار الساعات الماضية، تصدر اسم رجل الأعمال محمد حلاوة محركات البحث على قائمة الأعلى تداولا، وذلك بعد هجوم ابنته على زوجته السابقة الفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث وجهت ابنة رجل الأعمال رسالة نارية للفنانة، جاء ذلك في الوقت الذي شهدت فيه الأيام الماضية أزمة كبيرة بين ياسمين عبد العزيز من جهة وريهام حجاج وبوسي شلبي من جهة أخرى، تبادل خلالها الطرفان الرسائل الغامضة على مواقع التواصل الاجتماعي.

- هجوم ابنة محمد حلاوة

فاجأت ليلى محمد حلاوة، جميع المتابعين بـ"ستوري" على موقع "إنستجرام" كتبت فيها: "إوعي تدّعي حاجة مش فيكي أنت عمرك ما كنتي كويسة مع حد.. أنت اللي خطفتي بابانا مننا من 17 سنة، وكانت أمي على ذمته و حاولتي طول الـ17 سنة تقطعي علاقتنا ببابانا و حاربتينا وأذيتينا كتير".

وتابعت: "الناس العادية مش عارفة حاجة بس الناس اللي حوالينا عارفين كل حاجة.. ياريت تبطلي أذى بدل ما نعرف الكل.. أنت اللي قاطعانا عن إخواتنا من يوم ما اتولدوا وكفاية اللي عملتيه في شرم الشيخ من شهر معايا قدام الناس كلها.. عيب وكفاية وبطلي تظهري بصورة مش حقيقتك".

- بداية الأزمة

بداية الأزمة كانت عندما استضافت إيناس الدغيدي الإعلامية بوسي شلبي، في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" في شهر رمضان الماضي، موجهة لها سؤالا: "ياسمين عبدالعزيز الفنانة رقم واحد في مصر لأنها بتنجح سينما وتليفزيون أبيض وأسود"، لترد بوسي شلبي قائلة: "يسرا هي رقم واحد في الوطن العربي"، لتنشر ياسمين عبد العزيز مقطع الفيديو على صفحتها عبر "الإنستجرام" معلقة: "هموت" وصاحب هذا التعليق "إيموجي" ضحك.

- بوسي شلبي ترد

جاء رد الإعلامية بوسي شلبي عكس المتوقع، حيث فاجأت الجميع بلقاء مع الفنانة ريهام حجاج، متجاهلة ياسمين عبد العزيز وواصفة إياها بـ "الطرف الآخر"، لتستفز الحلقة ياسمين عبد العزيز التي علقت على الحلقة قائلة: "تخيل أنا حارقلك دمك من غير ما أعملك حاجة ما بالك بقا لو عملت؟ الصمت مش ضعف الصمت قوة"، معلقة بمنشور آخر مستخدمة فيه صورة زوجها أحمد العوضي وعلقت قائلة: "على الله حكايتكم يا جوز حرابيق".