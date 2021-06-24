الخميس 24 يونيو 2021
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مصر

«الصحة العالمية»: شرق المتوسط يحتاج لـ 400 مليون جرعة لتطعيم الفئات ذات الأولوية

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

أعلن الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، عن حصول المواطنين على مستوى العالم على 2.4 مليار جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، منهم 83 مليون جرعة بإقليم شرق المتوسط.

وأوضحت أن هناك 8 من إجمالى 22 دولة طعمت أقل من 1% من مواطنيها فقط، لافته إلى أن الإقليم يحتاج لـ 400 مليون جرعة لتطعيم الفئات ذات الأولوية في إقليم شرق المتوسط.

وأشار إلى أن المنظمة تهدف لحصول 20% من المواطنين في إقليم شرق المتوسط على لقاح كورونا حتى سبتمبر و40% حتى آخر العام، لافتة إلى أن مرفق كوفاكس يؤدي دور فعال في توفير اللقاحات في الشرق المتوسط، وسيقوم بتوفير الكثير من الجرعات خلال الشهر الحالي.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الأن المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، عن بُعد، لمناقشة آخر مستجدات جائحة "كوفيد-19" في إقليم شرق المتوسط، وترتيبات موسم الحج والعمرة في ظل الجائحة.

يشارك في المؤتمر؛ الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، الدكتورة رنا حجة، مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية- المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، الدكتور هاني جوخدار، نائب وزير الصحة السعودي، الدكتور إبراهيم الزيق، ممثل منظمة الصحة العالمية في المملكة العربية السعودية ،الدكتورة داليا السمهوري، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط.

كورونا في مصر

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الأربعاء، عن خروج 559 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 207411  حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 466 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 32 حالة جديدة.

الصحة العالمية لقاح فيروس كورونا اقليم شرق المتوسط تطعيم الفئات ذات الاولوية مرفق كوفاكس

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