الخميس 24 يونيو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بولندا: تطعيم نحو 12 مليون شخص بشكل كامل ضد كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أكدت وزراة الصحة البولندية الانتهاء من تطعيم ما يقرب من 12 مليون شخص بشكل كامل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأوضحت السلطات الصحية- حسبما ذكر راديو بولندا، اليوم الخميس- أنه تم توزيع 27 مليونا و467 ألفا و853 جرعة من اللقاح حتى الآن، منها 376 ألفا و565 جرعة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، فيما حصل 4. 16 مليون شخص على الجرعة الأولى من اللقاح.

وكانت السلطات سمحت للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و15 عامًا بتقديم طلباتهم للحصول على اللقاح في إطار محاولة البلاد تنشيط برنامج التطعيم.

يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في بولندا منذ بداية تفشي الوباء بلغت مليونين و879 ألفا و336 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 74 ألفا و917 حالة.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 179.6 مليون حتى صباح اليوم الخميس، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم 2.73 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 179 مليونا و601 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و892 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة على موقع الجامعة عن إعطاء أكثر من مليارين و731 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الولايات المتحدة والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

جدير بالذكر أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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