سفير الجابون يثمّن جهود مصر لدعم العلاقات الاقتصادية والصناعية مع إفريقيا

التقي اليوم الفريق "عبدالمنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، جي روجيه نزيه سفير دولة الجابون بالقاهرة، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في النواحي الااقتصادية والتجارية، فضلًا عن تبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية.

تناول اللقاء سبل تعزيز ودفع علاقات التعاون بين مصر والجابون، ودراسة فرص الشراكة الاستثمارية والتجارية الممكنة في مجالات متعددة، وفي مقدمتها الأخشاب والبنية التحتية ومحطات تنقية المياه والصرف الصحي.

كما تم بحث تعزيز آليات التعاون في مجالات الصناعة المختلفة ومنها الصناعات الدفاعية والمدنية والطاقة الجديدة والااتصالات والإلكترونيات وعمليات التحول الرقمي والذكاء الااصطناعي وكاميرات المراقبة والسيارات صديقة البيئة بااستخدام الغاز الطبيعي وغيرها من مجالات الصناعة المختلفة.

وأكد التراس أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعزيز التعاون المشترك مع الأشقاء بدول القارة الإفريقية في مختلف مجالات التصنيع، مشيرًا إلى أن هناك لجانًا مشتركة لوضع أسس التعاون بين البلدين وتطوير التعاون الاقتصادى والتجاري، بمشاركة العديد من الخبراء المصريين والجابونيين.

وأشار إلى أن العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها التصنيعية والتكنولوجية للمشاركة في مشروعات التنمية المختلفة التي تشهدها دولة الجابون الشقيقة، كما تم بحث تدريب وتأهيل الكوادر البشرية بدولة الجابون من خلال أكاديمية التدريب بالهيئة، حيث يعقد دورات تدريبية متخصصة في كافة مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات وفقًا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

من جانبه، أوضح جي روجيه نزيه، أن العلاقات بين البلدين مثمرة وفى تقدم مستمر، مثمنًا جهود مصر لدعم العلاقات الاقتصادية والتعاون الصناعي والتجاري مع دول القارة الإفريقية, لافتًا لأهمية الشراكة المصرية مع الجابون.

وأشاد بالإمكانيات التصنيعية والفنية للهيئة العربية للتصنيع، وثراء وتنوع منتجاتها الدفاعية والمدنية، معربًا عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع العربية للتصنيع فى كافة مجالات الصناعة المختلفة.

وخلال تفقده أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب، أكد جي روجيه، أهمية تدريب الكوادر البشرية بدولة الجابون من خلال أكاديمية الهيئة بأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة وتعزيز آليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب على الماكينات المبرمجة وفقًا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وفي سياق متصل، أوضح السفير الجابوني بالقاهرة، أن الرؤية الاستثمارية مع الجابون متجهة فقط ناحية «الخشب»، ولكن هذه رؤية غير مكتملة، حيث إن الجابون مليئة بالخيرات والثروات الطبيعية، ومن الممكن أن تستفيد مصر منها، بحيث يتم تعديل الميزان التجارى بين البلدين، مؤكدًا أهمية تكثيف التعاون الاقتصادى والتجاري المشترك بين مصر والجابون.