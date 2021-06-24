«الأوقاف» تهدي مكتبة جامعة سوهاج 38 كتاب عن القضايا الحديثة ومواجهة التطرف

استقبل الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، بمكتبه، الدكتور علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، والشيخ عبدالرحمن اللاوي مدير المساجد الأهلية، والشيخ علي خليل مدير الإرشاد الديني بمديرية الأوقاف.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لدعمهم مكتبة الجامعة المركزية بعدد ٣٨ كتابًا من الإصدارات الحديثة لوزارة الأوقاف، والمتعلقة بتوعية الطلاب بالقضايا الحديثة ومواجهة الأفكار المتطرفة.

ورحب "عزيز" بضيوف الجامعة من مديرية الأوقاف بسوهاج، لافتاً إلى أن جميع الكتب والمنشورات التي تصدر تحت إشراف وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف تعبر عن التيار الإسلامي المعتدل.

وأشار إلى أهمية اللجوء إلى تلك النوعية من الكتب والمرجعيات للابتعاد عن الفوضى الدينية والتطرف الأعمى، مناشداً جميع طلاب الجامعة بضرورة الاستفادة منها في الإطلاع وإعداد الأبحاث العلمية، لما لها من دور كبير في نشر الخطاب الديني المعتدل، للحفاظ على هوية الدولة المصرية ووطنيتها.

ومن جانبه؛ قال الدكتور علي طيفور، أن الكتب المهداه تعد مرجع لتوعية الطلاب بالقضايا الحديثة وتعزيز الفكر المعتدل لديه، لمواجهة الأفكار المتطرفة بالحجة والدليل والتصدي للمشاكل المجتمعية الطارئة على الساحة، موضحاً أنه تم إهداء الجامعة ٣٨ كتاب في مجالات مختلفة منها كتب عن القدس الشريف، حديث الروح، وموسوعة الدروس الأخلاقية، فقه الخطابة، بناء الشخصية الوطنية، قواعد الفقه، حماية دور العبادة، فقه بناء الدول، خطورة التكفير، معاني القرآن الكريم وتفسيره.

جدير بالذكر أن الكتب المهداه مترجمة بعدة لغات أجنية منها الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، اليابانية والصينية.

فيما انتهت فعاليات تقييم المرشحين لجائزة التميز المؤسسي والإبداع الإداري باسم الدكتور أحمد عزيز، والتي استمرت علي مدار ٣ أيام متواصلة من خلال لجنة تحكيم استشارية خارجية ذات خبرة واسعة في مجال التميز المؤسسي والجودة، لضمان نزاهة وشفافية الاختيار .

وأوضح رئيس جامعة سوهاج، أن الجائزة نظمتها إدارة التطوير وتقييم الأداء لضمان الجودة بالجامعة، وتقدم لها ٤٣ ملفًا مقسمين إلى ٩ مرشحين من فئة مديري العموم، ٨ مرشحين من فئة مديري الإدارات، بالإضافة إلى ٢١ مرشح لأفضل موظف، و ٥ ملفات مرشحة للفوز بأفضل فريق عمل متميز.

وقال الدكتور جمال سرور مدير الإدارة ومنسق الجائزة، إنه على مدار ٣ أيام متواصلة، قدم المرشحون عروضاََ عن سيرتهم الذاتية والمؤهلات العلمية والتدرج الوظيفي، كما قامت اللجنة بالاستماع إلى الأهداف والخطوات الفعلية المرجو تحقيقيها لتطوير الإداء وتحسين جودة العمل والنهوض باسم الجامعة وفقاً لرؤيتها ورسالتها.

وأضاف أن لجنة التحكيم أعلنت تصفيات المرحلة الثانية، والتي أسفرت عن التنافس بين ٦ مرشحين بفئة مديري العموم، وأيضاً ٥ مرشحين بفئة مديري الإدارات، بالإضافة إلى ٦ مرشحين بأفضل موظف، وأخيراً التنافس بين ٢ من فئة أفضل فريق عمل متميز.