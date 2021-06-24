1.4 مليار جنيه لتحسين خدمات مياه الشرب بـ182 قرية بالمنيا

ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

قال المهندس ياسر الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إنه جار حاليًا تحسين خدمات مياه الشرب بمحافظة المنيا بتكلُفة إجمالية تقدر بمليار و419 مليون جنيه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.

وأوضح المهندس ياسر الشهاوى، أن إجمالى عدد مشروعات المياه الجارى تنفيذها 32 مشروعًا لخدمة 182 قرية، شاملة التوصيلات المنزلية للمواطنين لتحقيق الاستفادة العاجلة من المشروعات المنفذة وتحسين حياة المواطنين.

وأضاف رئيس الشركة أنه تم إسناد تنفيذ 5 محطات مرشحة ضمن المبادرة، وهي: "محطة العدوة بطاقة تصميمية 200 لتر/ثانية، ومحطة مياه شارونة مغاغة بطاقة تصميمية 100 لتر/ثانية، ومحطة بنى حسن الشروق بأبوقرقاص بطاقة تصميمية (70) لتر/ثانية، ومحطة مياه مدينة ملوى بطاقة تصميمية 450 لتر/ثانية، كما تم البدء فى تنفيذ محطة مياه الجزيرة بدير مواس بطاقة تصميمية (300 ) لتر/ثانية، بتكلفة إجمالية 733 مليون جنيه.

وأشار رئيس الشركة إلى أنه تم طرح تنفيذ مشروعي آبار ارتوازية بمركزى ملوى وأبوقرقاص، وجارٍ طرح مشروع بمركز دير مواس ومغاغة، وتركيب وحدات حديد ومنجنيز بملوى ومغاغة بإجمالى تكلفة 21 مليون جنيه.

وأضاف أنه جارٍ إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالمراكز المستهدفة من المبادرة بتكلفة إجمالية 115 مليونًا، وإعادة تأهيل لمحطات المياه بتكلفة إجمالية 70 مليون جنيه.

وأكد المهندس ياسر الشهاوى ضرورة المتابعة المستمرة لنسب التنفيذ ومراحل العمل للمشروعات الجارى تنفيذها، ضمن تكليفات كل من اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وفي سياق متصل، كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بالمتابعة الدورية لمشروعات حياة كريمة بقرى ونجوع مركز ملوى وتذليل كافة العقبات والإسراع في معدلات التنفيذ بالمشروعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة.