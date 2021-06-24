الخميس 24 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ننشر أسعار مواد البناء.. وثمن طن الحديد اليوم 24-6-2021

الحديد
الحديد

استقرت أسعار الحديد  يوم الخميس  24 يونيو 2021، بمستهل بداية التعاملات لنهاية الأسبوع الثالث لشهر يونيو ، وتشير الاسعار الاسترشادية  للحديد  حيث التى تخضع للزيادة والنقصان  بالسوق المحلي و الكمية المتوفرة من المنتج  بالمصانع. 

 أن هذه الأسعار لكميات لأتقل عن 30 طن ويشترط السداد النقدي والتى ترتبط باليات العرض والطلب بالسوق المحلي . 

ويرصد الـ«الدستور» أسعار الحديد ليوم الخميس  24-6-2021 غير شاملة النقل النولون . 

ويترقب السوق المحلي خلال اول يوليو أسعار جديدة لحديد ومعظم مواد البناء نظرا لارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية والشريحة الجديدة لأسعار الكهرباء ،مما يؤدي إلي اتجاة لاستحواذ على الحديد التركي بالسوق المحلي.

أسعار الحديد فى مصر 

  • سجل  سعر طن حديد عز  اليوم سعر 14600 جنيهًا
  • سجل  سعر  حديد بشاي اليوم  14500 جنيهًا للطن
  • سجل  سعر  طن حديد العتال اليوم بقيمة 14500 جنيها
  • سجل سعر طن  حديد المصريين  اليوم 14550 جنيه
  • وبلغ سعر طن  حديد الجيوشي  بنحو 14400 جنيهًا
  • سجل  سعر طن حديد العشري اليوم 14500 جنيهًا
  • سجل   سعر طن حديد المعادي بقيمة  14300  جنيها.
  • سجل  سعر طن حديد مصر ستيل سعر نحو  14450 جنيهًا
  • سجل سعر طن  حديد الداخلية اليوم  بسعر 14300 جنيهًا
  • سجلت أسعار الحديد المراكبي اليوم بقيمة 14400 جنيه
  • وسجل سعر طن حديد عطية اليوم بقيمة 14300 جنيه
  • بينما سجل سعر طن حديد بيانكو اليوم بقيمة 14400 جنيهًا
  • وسجل سعر طن  حديد سرحان  اليوم نحو 14500 جنية
  • وسجل سعر طن  حديد الكومي  اليوم بقيمة 14300 جنية.
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أسعار خردة الحديد

تختلف أسعار خردة الحديد،اليوم الخميس الموافق 24-6-2021 ، بالسوق المحلي فى ارتفاع اسعار البليت  تبحث مصانع الحديد عن خردة حديد ، وقد يتراوح سعر الطن بين 7000 إلي 9000 جنية، وقد تكون خردة الحديد مثل العملة النادرة فى بعض الأوقات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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