ننشر أسعار مواد البناء.. وثمن طن الحديد اليوم 24-6-2021

استقرت أسعار الحديد يوم الخميس 24 يونيو 2021، بمستهل بداية التعاملات لنهاية الأسبوع الثالث لشهر يونيو ، وتشير الاسعار الاسترشادية للحديد حيث التى تخضع للزيادة والنقصان بالسوق المحلي و الكمية المتوفرة من المنتج بالمصانع.

أن هذه الأسعار لكميات لأتقل عن 30 طن ويشترط السداد النقدي والتى ترتبط باليات العرض والطلب بالسوق المحلي .

ويرصد الـ«الدستور» أسعار الحديد ليوم الخميس 24-6-2021 غير شاملة النقل النولون .

ويترقب السوق المحلي خلال اول يوليو أسعار جديدة لحديد ومعظم مواد البناء نظرا لارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية والشريحة الجديدة لأسعار الكهرباء ،مما يؤدي إلي اتجاة لاستحواذ على الحديد التركي بالسوق المحلي.

أسعار الحديد فى مصر

سجل سعر طن حديد عز اليوم سعر 14600 جنيهًا

سجل سعر حديد بشاي اليوم 14500 جنيهًا للطن

سجل سعر طن حديد العتال اليوم بقيمة 14500 جنيها

سجل سعر طن حديد المصريين اليوم 14550 جنيه

وبلغ سعر طن حديد الجيوشي بنحو 14400 جنيهًا

سجل سعر طن حديد العشري اليوم 14500 جنيهًا

سجل سعر طن حديد المعادي بقيمة 14300 جنيها.

سجل سعر طن حديد مصر ستيل سعر نحو 14450 جنيهًا

سجل سعر طن حديد الداخلية اليوم بسعر 14300 جنيهًا

سجلت أسعار الحديد المراكبي اليوم بقيمة 14400 جنيه

وسجل سعر طن حديد عطية اليوم بقيمة 14300 جنيه

بينما سجل سعر طن حديد بيانكو اليوم بقيمة 14400 جنيهًا

وسجل سعر طن حديد سرحان اليوم نحو 14500 جنية

وسجل سعر طن حديد الكومي اليوم بقيمة 14300 جنية.

أسعار خردة الحديد

تختلف أسعار خردة الحديد،اليوم الخميس الموافق 24-6-2021 ، بالسوق المحلي فى ارتفاع اسعار البليت تبحث مصانع الحديد عن خردة حديد ، وقد يتراوح سعر الطن بين 7000 إلي 9000 جنية، وقد تكون خردة الحديد مثل العملة النادرة فى بعض الأوقات.