أثناء التوجه للامتحان.. مصرع مدرسة في انقلاب سيارة بالجيزة

لقيت معلمة مصرعها وأصيبت أخرى في انقلاب سيارة بمدينة الصف أثناء توجههما إلى لجنة امتحانات، منذ قليل اليوم الخميس، وتم نقل المتوفاة والمصابة إلى المستشفى وتولت الأجهزة الأمنية رفع آثار الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث على الطريق بقرية اسكر بمدينة الصف جنوب الجيزة ووجود حالة وفاة وإصابة، فور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة وجه بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مسرح الحادث وتبين من الفحص والتحري أن الحادث وقع نتيجة انقلاب سيارة ملاكي تقل مدرسات لنقلهن إلى لجنة امتحانات بقرية البرمبل.

وكشفت التحريات بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد احمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة أن السيارة ملاكي شاهين اثناء سيرها على الطريق انفجر اطارها ما ادى لانقلابها ومصرع معلمة تقيم بقرية الشوبك الشرقي وإصابة زميلتها من قرية صف البلد بكسور وجروح وكدمات.

نقلت سيارة الإسعاف كلا من جثمان المدرسة المتوفاة والمدرسة المصابة إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إرشادات لتفادي حوادث الطرق

تحصد حوادث الطرق الكثير من الأرواح سنويًا، لذا يجب أن يكون سائقو المركبات مؤهلين للقيادة، ليس فقط عبر الإلمام الكامل بقواعد المرور والسير على الطرق السريعة، ولكن أيضًا التركيز الشديد أثناء القيادة لتفادي أخطاء الآخرين، حفاظًا على سلامتهم.

وإليك 10 نصيحة هامة، يجب عليك اتباعها، لتجنب حوادث الطرق، والوصول إلى وجهتك بسلام.

الصيانة الدورية للسيارة ينبغي عمل صيانة دوريّة للسيارة، وذلك من خلال فحص الإطارات والفرامل، والتأكّد من أنّها بحالة جيدة، هذا إلى جانب تفقد المحرك، وعمل صيانة دوريّة له، والتأكد من مياه التبريد بالسيارة بشكل دوريّ، ويُنصح عند شراء سيارة جديدة التأكد من وجود أجهزة تجنب الحوادث، والكاميرات الخلفيّة المدمجة، الأمر الذي يُساعد على تجنب وقوع الحوادث.

الابتعاد عن المشتتات أثناء القيادة

ينبغي الابتعاد عن المشتتات أثناء القيادة؛ لتجنب وقوع الحوادث المروريّة، ويمكن تطبيق ذلك من خلال تجنب استعمال الهاتف المحمول، أو إرسال الرسائل النصيّة أثناء القيادة، والتأكّد من ضبط نظام مكبر الصوت في السيارة؛ لإجراء المكالمات الهاتفيّة دون استخدام اليدين، هذا كما يجب توعية الأطفال بضرورة تركيز السائق على الطريق أثناء القيادة، وإعداد أيّ شيء يحتاجونه مقدماً.

ضبط كافة مرايا السيارة بطريقة صحيحة، بحيث يُمكن رؤية أكبر قدر ممكن من الطريق من الخلف.

الإمساك بعجلة القيادة بكلتا اليدين، فقد يؤدي استخدام يد واحدة أثناء القيادة لوقوع حادث.

مراقبة الطريق بحذر، فقد يظهر طفل، أو حيوان أليف، أو أحد سائقي الدراجات النارية بشكل مفاجئ؛ لذا يجب أن يكون السائق متيقظاً في كافة الأوقات.

عدم الإسراع عند تحول ضوء الإشارة الضوئيّة إلى اللون الأخضر.

عدم قيادة السيارة أثناء الشعور بالإرهاق والتعب، أو عند تناول أدوية تسبب النعاس؛ لأنه قد يؤدي لوقوع حادث، كما يُنصح باستشارة الطبيب عند البدء بتناول دواء جديد، إذا كان ما زال بالإمكان قيادة السيارة، أو أنه يوجد خطورة.