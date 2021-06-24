حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الخميس 24 يونيو 2021

يمتلك مواليد كل برج العديد من السمات الإيجابية التي يمكن التركيز عليها وتطويرها من أجل التغير للأفضل، وفي هذا الإطار تقدم خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم، للأبراج الفلكية، لمعرفة الأحوال على كافة الجوانب الصحية، العاطفية، والمهنية. وجاءت التوقعات على النحو التالي

- الحمل

مهنياً: مهما سعى بعض الزملاء لتشويه صورتك في العمل، فإنهم سيفشلون لأن رصيدك من النجاح لدى أرباب العمل كبير.

عاطفياً: لا تكن أنانياً، فالشريك يستحق منك معاملة أفضل وأكثر نضجاً بعد سنوات طوال أمضيتماها معاً.

صحياً: لا تعتمد على النصائح لتحسين صحتك، بل حاول أن تمارس التمارين الرياضية.

- الثور

مهنياً: الفرص المناسبة هي الخيار الأفضل المتاح حالياً، لذا يستحسن أن تستغلها لتحقيق طموحك المهني.

عاطفياً: من حقك أن تقلق من تصرفات الشريك، لكن توضيح الأمور هو الحل الأنسب بغية الاستمرار في العلاقة.

صحياً: لا تراهن على الآخرين كي يقولوا لك ما هو الأنجح لك صحياً، بل استشر أصحاب الاختصاص.

- الجوزاء

مهنياً: تعيش أجواء فلكية ضاغطة صعبة ومتقلبة تحمل مزاجية كبيرة وتشويش في الرؤيا حاول ان تبتعد عن المشاكل ولا تقع في فخ التحديات.

عاطفياً: تواجه بعض الصعوبات في العلاقة العاطفية وربّما تتعامل مع الشريك بشدّة أو جفاء، فكن متيقّظًا لهذا الأمر.

صحياً: حاول القيام بنزهة في أرجاء الطبيعة للتخفيف عن نفسك وللتخلّص من هموم العمل المتراكمة.

- السرطان

مهنياً: يوم جيد مليء بالحركة والمفاجآت والتغييرات التي تواصل مسيرتها في حياتك وتبدل امامك الأوضاع نحو الأفضل.

عاطفياً: تضحي بحبك للانخراط في الأجواء الاجتماعية، والمشاركة في لقاءات الأصدقاء وتفضّل التركيز على مهامك المهنية والعملية.

صحياً: التوازن في كل شيء مفيد، ولا سيما على الصعيد الصحي إذا وازنت بين عملك وممارسة الرياضة.

- الأسد

مهنياً: الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك، لا تراوغ ولا تستسلم للخمول، بل ثابر على نشاطك المعهود ولن تكون إلا منتصراً.

عاطفياً: اتخذ قراراً بتحسين وضعك العاطفي، وإذا كنت وحيداً تفرح بازدهار العلاقات، ولن تعاني الوحدة بعد اليوم.

صحياً: تقتنع أخيراً ما وصلت إليه من وضع صحي متردّ سببه الإهمال والاستهتار.

- العذراء

مهنياً: لا تتخاذل أمام الصعوبات أو كثرة الأعمال المطلوب إنجازها اليوم، والتي تتطلب فعاليتك وحسك الرفيع.

عاطفياً: تتسم علاقتك بالشريك بالجدية، وتنطلقان معاً في رحلة الزواج وبناء أسرة على أسس واضحة تكون الثقة المتبادلة قاعدتها الأساسية.

صحياً: لا تخذل كل من يدعوك إلى مشاركته في رحلة إلى الطبيعة، فهي مفيدة لك.

- ‏الميزان

مهنياً: استغلّ الوقت لإنجاز عمل مهمّ فشلت في إتمامه في السابق، وانطلق بمشاريع جديدة مهمك تكن كبيرة، فأنت على قدر المسؤولية.

عاطفياً: التنافس مع الشريك لا يفيد أحداً منكما، وقد يؤدي إلى صدامات غير مبرّرة قد تصل إلى الافتراق وربما إلى الانفصال.

صحياً: أنت عنيد في قراراتك عن وعي، ولا سيما حين يتعلق الأمر بالوضع الصحي.

- العقرب

مهنياً: قد تتلقّى عروضاً أو تعرف لقاءات واعدة جدّاً تكون بمثابة حافز مهمّ لتطوير أدائك.

عاطفياً: تعيش أوقاتاً جميلة وداعمة من الشريك ومن معظم من تختلط بهم في حياتك اليومية، فتزداد ثقتك بنفسك وترتاح معنوياً.

صحياً: تبدو في حالة من السعادة الدائمة والنشاط غير المعهود منك، السبب الرياضة اليومية والانتباه إلى نوعية طعامك.

- القوس

مهنياً: تنعم بفترة مميزة من الاشراق والنجاح وبلوغ الأهداف تتمتع بحضور مميز تستعيد نفوذك وسيطرتك على الأمور ويشير الى أيام مميزة من الاشراق والنجاح وبلوغ الأهداف.

عاطفياً: حذار الانجرار وراء الأحاسيس والأفكار السلبية، حتّى لو شعرت بتحدّيات واستفزازات بغية الإيقاع بينك وبين الشريك.

صحياً: معدتك الحساسة توجب عليك الانتباه إلى نوعية الطعام، والتخفيف من تلك التي تسبب لك مشكلات صحية.

- الجدي

مهنياً: تمارس استقلالية وميلاً الى الانتفاضة والرفض والثورة، ما يزعج بعض المقرّبين من زملاء والطامحين إلى الحلول مكانك

عاطفياً: تطوّرات مفاجئة تتطلّب عناية من قبلك بالشريك، أو يقتصر الأمر على ضرورة الحوار وعدم الذهاب بالهواجس بعيداً.

صحياً: لا تتوقع من أحد أن يهتم بوضعك الصحي سوى ممّن يهمهم أمرك، وخصوصاً الشريك.

- الدلو

مهنياً: تتلقى أخباراً جيدة أو تعرف حظاً سعيداً في والمفاوضات، وتصل الى نتيجة مرضية وتثبت موقعك أو تنتصر على منافس.

عاطفياً: قد ترتاح اذا عبّرت للشريك عن حقيقة مشاعرك، وهذا يساعدك أكثر، تأكد من أي أمر قبل إطلاق الأحكام المسبقة لئلا تظلمه.

صحياً: حاول أن تستفيد من المناخ الجيّد، فالطبيعة أفضل علاج من ضغوط العمل.

- الحوت

مهنياً: المواجهة مع بعضهم باتت حتمية، وخصوصاً أنك جاهز في كل المجالات، لكن التسرّع يدفعك إلى ارتكاب الأخطاء.

عاطفياً: تعيش يوماً مشوقاً جداً ومليئاً والمفاجآت، وتسعد برفقة الحبيب وتعيش أجواء رومنسية حالمة.

صحياً: أنت شخص تدرك أبعاد كل خطوة تقدم عليها، وهذا ما يلاحظه الجميع بعد فقدانك الوزن الزائد.