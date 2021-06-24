عضو بـ«صحة النواب» تكشف شرط تخفيف مصر قيود كورونا

أكدت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قرار وزارة الصحة بإعفاء الوافدين لمصر من إجراء فحص "PCR" من الملقحين ضد فيروس كورونا جاء مشروطًا بوجود شهادة التطعيم مختومة وأصلية وألا يكون بها أي كشط أو تعديل، وأن يكونوا ملقحين بلقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، مثل (سبوتنيك V، أو فايزر، أو أسترازينيكا أو مودرنا، أو سينوفارم، أو سينوفاك، أو جونسون آند جونسون)، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة 14 يومًا من أخذ الجرعة الثانية لجميع اللقاحات عدا جونسون بعد 14 يومًا من الجرعة الأولى، كما تطبق هذه القواعد على الوافدين من الدول التي ليس بها تحورات لفيروس كورونا "دلتا بلس، والسلالة الهندية"، فيما لن يسمح بدخول الدول التى بها تحورات للفيروس قبل الخضوع لفحص " PCR".

وأضافت عبدالحليم، في تصريحات لـ"الدستور"، أن من يتم تلقيحهم ضد فيروس كورونا إذا ما أجروا فحص " PCR" فإن النتيجة ستكون مضللة بنسبة 65% وقد لا يكونوا مصابين بالفعل، كما أن عددًا من دول العالم اتخذت نفس هذا المنحى، مشددًة على أن الحكومة المصرية ستبدأ في تخفيف إجراءات كورونا إذا ما تم تطعيم 50 مليون مصري وهو ما يضمن حماية الغالبية العظمى من المواطنين، حيث تستهدف الحكومة تطعيم 40% من المواطنين بنهاية 2021 وطعمت حتى الآن 4 ملايين مواطن.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن السماح بدخول القادمين من الخارج دون الحاجة لخضوعهم لفحص PCR، شرط إبرازهم شهادة تطعيمهم الكامل ضد فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة : "يتم مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة (جهة الإصدار)، دون کشط أو شطب أو إضافة، وتحتوي على QR Code وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة الإصدار، مع استمرار إجراء تحليل 19 -ID NOW COVID، وفي حال إيجابية النتيجة، يتم إجراء فحص PCR بمطار الوصول، وفي حال إيجابية الفحص يتم تحويل الراكب إلى مستشفى الحميات أو المستشفى المعين، وتطبيق البروتوكول الموضوع في هذا الشأن".