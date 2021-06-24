الخميس 24 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

عضو بـ«صحة النواب» تكشف شرط تخفيف مصر قيود كورونا

الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الحليم

أكدت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قرار وزارة الصحة بإعفاء الوافدين لمصر من إجراء فحص "PCR" من الملقحين ضد فيروس كورونا جاء مشروطًا بوجود شهادة التطعيم مختومة وأصلية وألا يكون بها أي كشط أو تعديل، وأن يكونوا ملقحين بلقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، مثل (سبوتنيك V، أو فايزر، أو أسترازينيكا أو مودرنا، أو سينوفارم، أو سينوفاك، أو جونسون آند جونسون)، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة 14 يومًا من أخذ الجرعة الثانية لجميع اللقاحات عدا جونسون بعد 14 يومًا من الجرعة الأولى، كما تطبق هذه القواعد على الوافدين من الدول التي ليس بها تحورات لفيروس كورونا "دلتا بلس، والسلالة الهندية"، فيما لن يسمح بدخول الدول التى بها تحورات للفيروس قبل الخضوع  لفحص " PCR".

وأضافت عبدالحليم، في تصريحات لـ"الدستور"، أن من يتم تلقيحهم ضد فيروس كورونا إذا ما أجروا فحص " PCR" فإن النتيجة ستكون مضللة بنسبة 65% وقد لا يكونوا مصابين بالفعل، كما أن عددًا من دول العالم اتخذت نفس هذا المنحى، مشددًة على أن الحكومة المصرية ستبدأ في تخفيف إجراءات كورونا إذا ما تم تطعيم 50 مليون مصري وهو ما يضمن حماية الغالبية العظمى من المواطنين، حيث تستهدف الحكومة تطعيم 40% من المواطنين بنهاية 2021 وطعمت حتى الآن 4 ملايين مواطن.

 وكانت وزارة الصحة  قد أعلنت عن السماح بدخول القادمين من الخارج دون الحاجة لخضوعهم لفحص PCR، شرط إبرازهم شهادة تطعيمهم الكامل ضد فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة : "يتم مراجعة شهادة التطعيم بحوزة الراكب وقبول الشهادات المعتمدة في الدولة (جهة الإصدار)، دون کشط أو شطب أو إضافة، وتحتوي على QR Code وقبول هذه الشهادات بعد التحقق من جهة الإصدار، مع استمرار إجراء تحليل 19 -ID NOW COVID، وفي حال إيجابية النتيجة، يتم إجراء فحص PCR بمطار الوصول، وفي حال إيجابية الفحص يتم تحويل الراكب إلى مستشفى الحميات أو المستشفى المعين، وتطبيق البروتوكول الموضوع في هذا الشأن".

وزارة الصحة إعفاء القادمين لمصر من فحص pcr الملقحين ضد فيروس كورونا تحورات كورونا تخفيف إجراءات كورونا في مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

الأكثر قراءة

وصول 210 آلاف جرعة من لقاح «سبوتنيك v» الروسى لمصر

تفاصيل تعذيب طفلة وقتلها والتمثيل بجثتها في كرداسة

«الصحة العالمية»: التحورات وتخفيف الإجراءات سبب زيادة إصابات كورونا في 10 دول

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 24-6-2021

«هنجملها».. مبادرة لزراعة 3200 شجرة مثمرة بجامعة وميادين الوادي الجديد

اعترافات عاطلين سرقا أسلاك كهربائية من محل بالمعادي: «بنبيعها خردة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الديمقراطية على الطريقة الإثيوبية

خالد عكاشة

معضلة المرتزقة على الأراضى الليبية

مؤمن المحمدي

القمة رقم كام؟

لواء. محسن الفحام

السلفية بين الانحسار والانحدار

مدحت بشاى

30 يونيو والحضور الوطني القبطي

عبد الرحيم طايع

غرباء الحديث النبوى

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شيوخ.. ولكن!

ماجد حبته

مصر واليونان

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعيد فرض بعض القيود المرتبطة بكورونا وسط مخاوف من سلالة «دلتا»

انتهاكات الاحتلال مستمرة.. اعتقالات بالضفة الغربية وإخطارات بالهدم والإخلاء بالقدس

الاحتلال الإسرائيلى يواصل التضييق على أهالى الشيخ جراح بالقدس