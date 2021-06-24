تفاصيل تعذيب طفلة وقتلها والتمثيل بجثتها في كرداسة

حصلت "الدستور" على التفاصيل الكاملة في واقعة تعذيب طفلة عمرها 3 سنوات وقتلها والتمثيل بجثتها على يد سيدتين ورجلين وإلقائها بمقلب قمامة في منطقة كرداسة.

حملت القضية رقم ۱۳۱۲۲ لسنة ۲۰۱۸ جنايات مركز كرداسة، والمقيدة برقم ٤٧٦٧ لسنة ۲۰۱۸ کلي شمال الجيزة.

الاتهامات

وجاء في قرار الإحالة انه بعد الإطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة، "منى. م" - ۳۸ سنة - ربة منزل، و"ياسر. ع" 41 سنة - عامل، و"نورا ي" 16 سنة - ربة منزل، و"علي. م" -٤٧ سنة - مقاول - ومقيم أبو رواش الغربية - مركز كرداسة - ولا يحمل تحقيق شخصية، لأنهم في دائرة مركز شرطة كرداسة، محافظة الجيزة، قتلوا وآخرون مجهولون الطفلة المجني عليها "يسر. ح" عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

بأنهم على إثر خلافات عائلية فيما بينهم وبين والد المجني عليها بيتوا النية وعقدوا العزم واعدوا لمخططهم الأدوات محل الاتهام الثالث بأن أتوا جرمهم (موضوع الإتهام الثاني ) وانقضوا على المجني عليها وتعدوا عليها بالضرب باستخدام أداة محدثین إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وخنقوها باستخدام أداة حول عنقها قاصدين إزهاق روحها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين خطفوا وآخرون مجهولون المجني عليها بالتحايل بأنه على إثر خلافات عائلية فيما بينهم وبين والد المجني عليها وحال قيام المجني عليها باللهو في الطريق العام قاموا باستدراجها إلى أحد الأماكن بحجة اللهو معها، وإبان وصولهم قاموا بارتكاب الجريمة محل الاتهامات.

وتابع قرار الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا أدوات دون أن يوجد لإحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

أقوال والد المجني عليها

جاء بأقوال "ح. ع" - ۲۹ سنة - فني إلكترونيات ومقيم بأبو رواش، كرداسة، الجيزة، بتغيب ابنته المجني عليها عقب خروجها من مسكنها للهو مع الصغار جيرانهم ولشراء بعض الحلوى وحال عودتها بالحلوى تبين تغيبها.

وأضاف أنه وعقب مرور سبعة أيام أبلغ من الأهالي بالعثور على جثمانها ملقى بأرض فضاء بجوار بعض المهملات وبالانتقال إلى مكان تواجد الجثمان تعرف عليها وقرر اتهامه للمتهمين وآخرين بارتكابهم الواقعة وذلك على إثر خلافات سابقة فيما بينهم.