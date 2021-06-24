الخميس 24 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

عمومية «الشمس» تعتمد عقد التسويق المعدل لمشروع «سولانا» بالعاصمة الإدارية

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية

انعقدت الجمعية العمومية العادية لشركة الشمس للإسكان و التعمير احدي شركات وزارة قطاع الأعمال التابعة للشركة القابض للتشييد والتعمير  أمس الأربعاء لمناقشة جدول اعمال الشركة و متابعة التغييرات المالية و الهيكلية.
وجاءت قرارت الجمعية بالموافقة على توصية لجنة البت بإسناد تنفيذ ثلاث عمارات سكنية لشركة العبد وإسناد تنفيذ عمارتين لشركة الاسمنت المسلح بمشروع الشركة سولانا الشمس بالعاصمة الإدارية.
مع الموافقة على عقد تسويق المعدل مع شركة ريل ماركتنج لمشروع سولانا بالعاصمة الادارية.
وصدقت الشركة على القوائم المالية و الايضاحات المتممة لها بالربع الاول مع الموافقة على تقرير مراقب الحسابات على تلك القوائم المالية.
كما اعتمدت اللجنة بسناد اعمال الاشراف على تنفيذ مجتمع سكنى متكامل بمشروع سولانا بالعاصمة لمكتب المهندسون الاستشاريون العرب “محرم باخوم”.
يشار الى أن قد أظهرت القوائم المالية لشركة الشمس للإسكان والتعمير، خلال الربع الأول من 2021، تراجع أرباحها هامشياً على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة، أنها حققت أرباحاً بلغت 49.26 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 49.4 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2020.
وزادت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 117.87 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل مبيعات بلغت 98.7 مليون جنيه بالربع المقارن من 2020.
وحققت شركة الشمس للإسكان والتعمير خلال 2020، أرباحاً بلغت 149.67 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 135.58 مليون جنيه في العام المقارن.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال 2020 إلى 326.9 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 218.76 مليون جنيه في 2019.

مجتمع عمومية قرار نفي لجنة المالية جنيه الأربعاء متابعة الشمس العاصمة

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