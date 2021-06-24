الخميس 24 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع أسعار زيت النخيل عالميا.. وتراجع الحليب

سلع
سلع

كشف تقرير صادر عن فاروس للأبحاث عن أسعار السلع الأولية عالميا عن وصول  أسعار زيت النخيل الخام 1,022 دولار للطن، مرتفعة 2% على أساس أسبوعي مقارنة مع 1,002 دولار في الأسبوع الماضي. 

ويقل المستوى الراهن بنسبة 6% عن متوسط السعر المسجل منذ بداية العام عند 1,092 دولار، وبنسبة 17% عن متوسط الربع الرابع 2020 المسجل عند 870 دولار، مما قد يؤدي الى ارتفاع أسعار الجبن.

فيما انخفض سعر طن مسحوق الحليب منزوع الدسم بنسبة 2% إلى 3,356 دولار في 15 يونيو 2021، مقارنة مع 3,415 دولار في 1 يونيو 2021. يزيد المستوى المذكور بنسبة 1% عن متوسط الأسعار منذ بداية العام البالغ 3311 دولار، وبنسبة 18% عن متوسط أسعار الربع الرابع المسجلة عند 2,843 دولار.

وانخفض سعر طن الحليب كامل الدسم بنسبة 2% إلى 3997 دولار في 15 يونيو2021 مقارنة مع 4,062 دولار في 1 يونيو2021. يزيد المستوى المذكور بنسبة 3% عن متوسط الأسعار المسجل منذ بداية العام عند 3,890دولار، وبنسبة 30% عن متوسط أسعار الربع الرابع المسجلة عند 3,073 دولار. 

ومن الجدير بالذكر أن التقرير كشف عن  ارتفاع أسعار النفط بنسبة 1% على أساس أسبوعي.

وسجلت خلال الاسبوع الجاري ارتفاعًا كبيرًا بعد توقف مباحثات إنهاء العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على النفط الخام الإيراني، بالتزامن مع تراجع الدولار من أعلى مستوياته في شهرين، وذلك بعد أن وصل لأعلى مستوياته فيما يزيد عن عامين.و تتداول عقود برنت الآجلة عند 75.07 دولار للبرميل، بينما وصل سعر عقود (WTI) إلى 73.56 دولار للبرميل.

فيما ارتفع مؤشر أسعار اليوريا (البحر الأسود) بنسبة 8% على أساس أسبوعي. ليصل سعر الطن إلى 420 دولار، بينما بلغ متوسط السعر منذ بداية العام 328 دولار للطن. ارتفع مؤشر أسعار اليوريا في مصر 0.4% على أساس أسبوعي إلى 415 دولار للطن، وبلغ متوسط السعر منذ العام 372 دولار للطن.

وانخفضت أسعار البولي إيثيلين العالي الكثافة 4% على أساس أسبوعي، ويصل سعر الطن حاليًا إلى 1,100 دولار، ويبلغ متوسط سعر الطن منذ بداية العام 1,246 دولار.

الولايات المتحدة العالي ارتفاع برميل الاولى مستوياتة مستويات تقرير تراجع

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

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