العناني يبحث مع مستشار ميركل دفع السياحة الألمانية إلى مصر

التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الدكتور لارس هاندرك رولر، المستشار الاقتصادي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بحضور السفير خالد جلال، سفير مصر بألمانيا، في إطار الزيارة الحالية التي يجريها وزير السياحة والآثار للعاصمة الألمانية برلين، والتي تعد الزيارة الثانية له بعد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد لدفع حركة السياحة الألمانية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري.

واستهل وزير السياحة والآثار اللقاء بالإشادة بعمق العلاقات المصرية الألمانية وتميزها في كافة المجالات والتي من بينها مجال السياحة والآثار.

كما تحدث عن أهمية صناعة السياحة في إنعاش ودعم الاقتصاد القومي المصري والألماني، وما تساهم به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالسياحة تعد أحد روافد مصادر الدخل القومي للبلدين.



وأشار إلى أن السوق الألماني يعد أحد الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، مؤكدا على جاهزية واستعداد المنتجعات السياحية المصرية لاستقبال السائحين، فمصر تفتح زراعيها لكل شعوب العالم.

كما أطلع وزير السياحة والآثار، مستشار المستشارة الألمانية على الموقف التنفيذي لتطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالأمصال المضادة لفيروس كورونا، حيث تم الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر وسيتم الانتهاء من تطعيم المواطنين والمقيمين بهما نهاية يونيو الجاري، كما أنه جاري تطعيم كافة العاملين بالقطاع في المقاصد السياحية الأخرى في القاهرة والساحل الشمالي والمحافظات السياحية بالصعيد والمدن السياحية المختلفة.

وقام أيضا باستعراض الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها مصر في المنشآت السياحية والفندقية والمنتجعات السياحية والمتاحف والمواقع الأثرية والمطارات وشركات الطيران والأنشطة السياحية.

يذكر أن وزارة السياحة أعلنت من قبل التزام الفنادق والمنشآت السياحية بتطبيق الشروط قبل حجز الإجازة، مطالبا بضرورة التأكد من حصول الفندق على شهادة السلامة الصحية والتى تؤكد اعتماد الفندق من قبل وزارة السياحة والآثار.

وتتضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة من توفير كمامات ومواد تعقيم للعاملين والنزلاء، وتطهير وتعقيم جميع الأسطح والأماكن العامة بشكل دوري، واستخدام المصعد بنسبة 50% من طاقته الاستيعابية، وتوفير التهوية الجيدة في جميع الأماكن، وتحديد نظام الإعاشة بمعرفة الفندق.

– وضع مطهر أو محلول كحولي أمام كل غرفة.

– عدم السماح بتشغيل كازينوهات ألعاب المائدة، والتزام المنشآت الفندقية بتوفير أدوات الحماية الشخصية للعاملين والنزلاء.

– الفحص الطبي بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، وتوفير عيادة وطبيب بالفندق، والتنسيق المستمر مع وزارة الصحة والسكان.

– حظر خدمة البوفيه تمامًا، والاعتماد على قوائم محددة مسبقًا، وحظر تقديم الشيشة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم.