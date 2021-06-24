سبتمبر المقبل.. انطلاق المؤتمر الدولي للمناخ الأخضر والإدارة الذكية

تنطلق في الفترة من 8 إلى 9 سبتمبر فعاليات المؤتمر الدولي للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات "رؤية مستدامة.. نمو أخضر"، والذي ينظمه المركز العالمى للإبداع والابتكار البيئى وريادة الأعمال، بالتعاون مع المعهد الأوروبي للطاقة المتجددة وسياسات المناخ هولندا، ومعهد استدامة المخلفات الصلبة بجامعه تكساس، ومعهد زيرو مخلفات البرازيل والرابطة العالمية للوقود الحيوى بإنجلترا، وتستضيفه الجامعة الأمريكية.

وقالت الدكتورة منى فؤاد، المؤسس والرئيس التنفيذي للمؤتمر، رئيس المركز العالمي للإبداع والابتكار البيئي وريادة الأعمال، إن المؤتمر سيشارك فيه كبري الشركات العالمية من 20 دولة، هي "أمريكا وانجلترا وهولندا واسكتلندا وألمانيا وإيطاليا وكندا ونيوزيلندا وأيرلندا وكوريا وبلجيكا والهند وأسبانيا والإمارات وأيرلندا والبرازيل"، والتي تمتلك أحدث تكنولوجيا وذكاء اصطناعى فى تدوير جميع أنواع المخلفات الإلكترونية والكهربائية والطبية والبلاستيك والزراعية والصناعية ومخلفات البحار والمطارات.

انطلاق المؤتمر الدولي للمناخ الأخضر والإدارة الذكية بحضور 1400 مشارك



وأضافت منى فؤاد، المؤسس والرئيس التنفيذي للمؤتمر، أن الهدف الرئيسي للمؤتمر نقل وتوطين أحدث أنواع التكنولوجيا العالمية في تدوير كل أنواع المخلفات من خلال الشركات الناشئة، بهدف خلق جيل جديد من رواد الأعمال للمساهمة في تنمية القطاع الصناعي، مضيفًه أن المؤتمر يأتي برئاسة الدكتور ليز جودوين، رئيس مجلس بلدية لندن، والدكتور سعدات حسين، مدير معهد الإدارة المستدامة للمخلفات الصلبة جامعة تكساس، والدكتور زيسولت لينجل، رئيس المعهد الأوروبي للطاقة وسياسات المناخ بهولندا، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء العالميين لإعادة تدوير المخلفات (الإلكترونية- البناء- الطبية- الزراعية- البلاستيك والمعادن).