ارتفاع أسعار السكر بالسوق المحلي والعالمي اليوم

شهدت أسعار السكر الأبيض، ارتفاعًا في السوق المحلي المصري، اليوم الخميس 24 يونيو 2021 ، كما ارتفعت أسعار السكر الخام في بورصة نيويورك، وارتفعت أيضًا أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن وذلك في الجلسة الصباحية وانتظار الجلسة الافتتاحية لتداولات اليوم.



وشهد سعر السكر الأبيض في السوق المحلي المصري ارتفاعًا اليوم الخميس 24 يونيو 2021 حيث سجل 7,400 جنيه للطن، بارتفاع قدره 50 جنيها في الطن عن أسعار أمس الأربعاء 23 يونيو 2021.

أسعار الجلوكوز في السوق المحلي المصري

كما استقر سعر الجلوكوز ليسجل 8,600 جنيهًا.

أسعار النشا الغذائي في السوق المحلي المصري

واستقر أيضًا سعر النشا الغذائي عند 8,200 جنيهًا للطن.

سعر السكر في مصر

وتراوح سعر السكر للمستهلك ما بين 7.75 إلى 9.50 جنيهًا للكيلو.



سعر السكر عالميا

وشهد عقد يوليو للسكر الخام انخفاضًا في الجلسة الصباحية وانتظار الجلسة الافتتاحية لتداولات اليوم الخميس 24 يونيو 2021، حيث سجل 16.59 سنت للرطل بانخفاض قدره 0.10 سنت وبنسبة انخفاض 0.60%.

كما شهدت أسعار السكر الأبيض في تداول بورصة لندن للسلع لشهر أغسطس انخفاضًا في الجلسة الصباحية وانتظار الجلسة الافتتاحية لتداولات اليوم الخميس 24 يونيو 2021 بمقدار 0.60 دولار أي بنسبة 0.14% ليصل إلى 423.00 دولار للطن.

كان أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية،نفى ما أثير حول زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية بعد ارتفاع أسعاره عالميًا، مؤكدًا استقرار الأسعار سواء المحلي أو المستورد دون أي زيادة، لافتًا إلى وجود توجيهات رئاسية من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.

وأضاف كمال، لـ"الدستور"، أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي أعلن أن إنتاج السكر فى مصر يصل لـ900 ألف طن من قصب السكر، و1.7 مليون طن سكر من البنجر، كذلك إنتاج 250 ألف طن/سكر من محليات صناعية (جلوكوز- وهاي فركتوز) من الذرة ليشكل مجمل الإنتاج المحلي 2,850 مليون طن من إجمالي استهلاك محلي 3.2 مليون طن سكر سنويًا، فبعد أن كانت الفجوة في استهلاك السكر تتعدى المليون طن أصبحت الآن الفجوة لا تتعدى 350 ألف طن.