الخميس 24 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مبادرة 1000 كاتب تعلن تفاصيل المشروع الوطنى الشبابى للفنون والإعلام

مبادرة 1000 كاتب
مبادرة 1000 كاتب

أعلنت اللجنة الإعلامية لمبادرة 1000 كاتب عن إطلاق المشروع الوطنى الشبابى للفنون والإعلام والسلام العالمى، وذلك فى إطار التوسعات المستمرة، كما أعلنت عن إطلاق بعض المشاريع والأنشطة والفعاليات الجديدة سواء على المستوى المحلى أو الدولى بتنفيذها ما بين 2021 و2023 كمرحلة أولى.

ويضم هذا المشروع حزمة من المشاريع فى مختلف التخصصات، أهمها مشروع كشك ثقافى، وذلك لدعم 1200 مبدع عربى وأفريقى، ودعم الكتاب فى كل المجالات الأدبية والفكرية، وكذلك دمج الثقافات العربية والأفريقية، وإعداد مكتبة الكترونية أدبية وفكرية على المستوى المحلى والدولى.

كما أطلقت مبادرة ألف كاتب ملتقى "سفراء مصر يجتمعون من أجل الشباب" برعاية السفير محمد العرابي وزير خارجية مصر الأسبق، وذلك لتعزيز مشاركة شباب كلية الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية وتنمية قدراتهم، وتوفير منصة مستقلة للحوار بين الدبلوماسيين والشباب، وتبادل الخبرات فى مختلف القضايا، وكيفية التعامل فى المواقف المختلفة، وأن يكون الشباب شريك في بناء الاستقرار، فضلًا عن التعرف على كيفية حل النزاعات المختلفة وصناعة السلام المحلى والدولي، وذلك في خطوة غير مسبوقة بأن يجلس الدبلوماسيين والشباب على مائدة حوار واحدة.

كما يضم المشروع حملة الرياضة من أجل السلام، ويشارك فيها كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وكذلك د.زاهي حواس عالم الآثار الشهير ووزير السياحة سابقاً لاختياره سفيرًا لتلك الحملة.

وأعدت المبادرة مرصد رياضي لرصد وتحليل كل ما يخص الرياضة على مستوى العالم، خاصة أعمال العنف والتعصب والشغب والتنمر، وذلك بمشاركة شباب الإعلاميين.

من جانبها قالت الكاتبة الصحفية دينا شرف الدين المستشار الإعلامي للمبادرة أن جهود المبادرة وتوسعاتها تأتى فى إطار الجهود المستمرة للشباب والعمل المستمر فى كل المجالات الاجتماعية والثقافية والإعلامية والرياضية.

وأكد محمود حجاج المدير التنفيذى ومؤسس مبادرة 1000 كاتب وملتقى القوة الناعمة للسلام العالمي أن جهود المبادرة مستمرة، وسيتم الإعلان خلال الفترة القادمة عن كيانات كثيرة وشخصيات عامة جارى التنسيق معها لدعم مشاريع المبادرة المختلفة.

مبادرة 1000 كاتب المشروع الوطنى الشبابي للفنون والإعلام سفراء مصر يجتمعون من أجل الشباب زاهى حواس محمود حجاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

الأكثر قراءة

وصول 210 آلاف جرعة من لقاح «سبوتنيك v» الروسى لمصر

تفاصيل تعذيب طفلة وقتلها والتمثيل بجثتها في كرداسة

«الصحة العالمية»: التحورات وتخفيف الإجراءات سبب زيادة إصابات كورونا في 10 دول

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 24-6-2021

«هنجملها».. مبادرة لزراعة 3200 شجرة مثمرة بجامعة وميادين الوادي الجديد

اعترافات عاطلين سرقا أسلاك كهربائية من محل بالمعادي: «بنبيعها خردة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الديمقراطية على الطريقة الإثيوبية

خالد عكاشة

معضلة المرتزقة على الأراضى الليبية

مؤمن المحمدي

القمة رقم كام؟

لواء. محسن الفحام

السلفية بين الانحسار والانحدار

مدحت بشاى

30 يونيو والحضور الوطني القبطي

عبد الرحيم طايع

غرباء الحديث النبوى

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شيوخ.. ولكن!

ماجد حبته

مصر واليونان

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعيد فرض بعض القيود المرتبطة بكورونا وسط مخاوف من سلالة «دلتا»

انتهاكات الاحتلال مستمرة.. اعتقالات بالضفة الغربية وإخطارات بالهدم والإخلاء بالقدس

الاحتلال الإسرائيلى يواصل التضييق على أهالى الشيخ جراح بالقدس