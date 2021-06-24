مبادرة 1000 كاتب تعلن تفاصيل المشروع الوطنى الشبابى للفنون والإعلام

أعلنت اللجنة الإعلامية لمبادرة 1000 كاتب عن إطلاق المشروع الوطنى الشبابى للفنون والإعلام والسلام العالمى، وذلك فى إطار التوسعات المستمرة، كما أعلنت عن إطلاق بعض المشاريع والأنشطة والفعاليات الجديدة سواء على المستوى المحلى أو الدولى بتنفيذها ما بين 2021 و2023 كمرحلة أولى.

ويضم هذا المشروع حزمة من المشاريع فى مختلف التخصصات، أهمها مشروع كشك ثقافى، وذلك لدعم 1200 مبدع عربى وأفريقى، ودعم الكتاب فى كل المجالات الأدبية والفكرية، وكذلك دمج الثقافات العربية والأفريقية، وإعداد مكتبة الكترونية أدبية وفكرية على المستوى المحلى والدولى.

كما أطلقت مبادرة ألف كاتب ملتقى "سفراء مصر يجتمعون من أجل الشباب" برعاية السفير محمد العرابي وزير خارجية مصر الأسبق، وذلك لتعزيز مشاركة شباب كلية الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية وتنمية قدراتهم، وتوفير منصة مستقلة للحوار بين الدبلوماسيين والشباب، وتبادل الخبرات فى مختلف القضايا، وكيفية التعامل فى المواقف المختلفة، وأن يكون الشباب شريك في بناء الاستقرار، فضلًا عن التعرف على كيفية حل النزاعات المختلفة وصناعة السلام المحلى والدولي، وذلك في خطوة غير مسبوقة بأن يجلس الدبلوماسيين والشباب على مائدة حوار واحدة.

كما يضم المشروع حملة الرياضة من أجل السلام، ويشارك فيها كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وكذلك د.زاهي حواس عالم الآثار الشهير ووزير السياحة سابقاً لاختياره سفيرًا لتلك الحملة.

وأعدت المبادرة مرصد رياضي لرصد وتحليل كل ما يخص الرياضة على مستوى العالم، خاصة أعمال العنف والتعصب والشغب والتنمر، وذلك بمشاركة شباب الإعلاميين.

من جانبها قالت الكاتبة الصحفية دينا شرف الدين المستشار الإعلامي للمبادرة أن جهود المبادرة وتوسعاتها تأتى فى إطار الجهود المستمرة للشباب والعمل المستمر فى كل المجالات الاجتماعية والثقافية والإعلامية والرياضية.

وأكد محمود حجاج المدير التنفيذى ومؤسس مبادرة 1000 كاتب وملتقى القوة الناعمة للسلام العالمي أن جهود المبادرة مستمرة، وسيتم الإعلان خلال الفترة القادمة عن كيانات كثيرة وشخصيات عامة جارى التنسيق معها لدعم مشاريع المبادرة المختلفة.