أسعار الخضراوات في سوق العبور لتجارة الجملة اليوم 24 يونيو

يعد سوق العبور من أكبر الأسواق على مستوى الجمهورية، وتتوفر به كافة السلع المختلفة التي لا غنى عنها في إعداد الأطعمة والمأكولات اليومية، وفي هذا الإطار تنشر "الدستور" أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 24 يونيو2021، في سوق العبور لتجارة الجملة وفقًا لآخر التطورات اليومية في الأسعار.

-أسعار الخضراوات بسوق العبور

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 24 يونيو، تراجعا ملحوظا في العديد من الأنواع حيث أنخفض سعر الفلفل والبسلة والباذنجان والبصل .

وحافظت كلًا من الكوسة، والبطاطس، والثوم، والملوخية على أسعارها

سجل سعر البصل 2 جنيه بانخفاض 50 قرشًا، ويتراوح سعر الثوم من 8 إلى 25 جنيها للكيلو، الخِيار من 2 إلى 5 جنيهات للكيلو، البامية من 15 إلى 24 جنيهًا للكيلو، سجلت الكوسة من 2.5 إلى 5 جنيهات للكيلو، أما الطماطم من 1.75 إلى 4 جنيهات للكيلو.

ويتراوح سعر كيلو البطاطس من 1.5 إلى 6 جنيهات، أما الورق عنب 15 جنيها للكيلو، وبلغ سعر كيلو السبانخ 3 جنيهات للكيلو، وارتفع أيضا سعر الباذنجان بلدي من 2 إلى 4 جنيهات، الفلفل البلدي من 2.5 إلى 3.5 جنيه للكيلو، الملوخية من 1.5 إلى 5 جنيهات للكيلو، الجَزر من 1.5 إلى 4 جنيهات للكيلو، البسلة من 3 إلى 6 جنيهات للكيلو، الفاصوليا من 3 إلى 5 جنيهات.

- تعرف على أسعار الفاكهة

ثبتت أسعار الفاكهة كالبرتقال و"الكانتلوب " والبطيخ، واستقرت أسعار العنب، تزامنًا مع زيادة حركة البيع والشراء من قبل المواطنين.

بلغ سعر الجوافة من 6 إلى 20 جنيهات للكيلو، والمانجو من 15 إلى 25 جنيها للكيلو، أما الفراولة من 4 إلى 7 جنيهات للكيلو، و الموز من 8 إلى 12 جنيهات للكيلو، و البرتقال من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو، و الليمون ما بين 15 إلى 30 جنيها، و التفاح من 15 إلى 25 جنيها للكيلو، و فاح البلدي 15 جنيها للكيلو، و البطيخ من 5 إلى 10 جنيهات للكيلو، الخوخ البلدي من 6 إلى 8 جنيهات.