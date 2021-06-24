السيطرة على حريق شقة سكنية في مدينة نصر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق، اندلع صباح اليوم، داخل شقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة مدينة نصر، بعد أن دفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على الحريق، دون وقوع إصابات.

البداية عندما تلقى رئيس غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل أحد العقارات بحي مدينة نصر، وتم الدفع بسيارة إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته، ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

أسباب نشوب الحرائق وسبل تفاديها

ترك المهملات والفضلات القابلة للاشتعال بمنطقة التصنيع والتى تشتعل ذاتيا بوجود الحرارة.

السهو كنسيان فرن الغاز وما عليه مشتعلا.

التخزين السيئ والخطر للمواد القابلة للإشتعال أو الأنفجار

حدوث شرر أو أرتفاع غير عادى فى درجة الحرارة نتيجة الأحتكاك فى أجزاء الأجهزة الكهربائية مثل التكييف

الإهمال كإلقاء عود الثقاب المشتعل أو عقب السيجارة على جسم قابل للاشتعال.

الأعطال الكهربائية أو وجود مواد سهلة الأشتعال بالقرب من أجهزة كهربائية تستخدم لأغراض التسخين.

وجود النفايات السائلة والزيوت القابلة للاشتعال بالقرب من مصادر إشتعال النيران

العبث وإشعال النار بالقرب من الأماكن الخطرة بحسن النية أو رمى بقايا السجائر.

لتفادي نشوب الحرائق يجب الإلتزام بإرشادات السلامة

التفتيش والفحص والصيانة الدورىة على الأجهزة الكهربائية في المنزل وأماكن العمل

التركيز عند استخدام البوتجاز وعدم تركه مشتعلا

إذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائيه ضد الحرائق.

وضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.