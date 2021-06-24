رابط الحصول على الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يوجد أكواد للاختبار التجريبي الثالث المقرر عقده اليوم من المنزل.

كما أعلنت الوزارة، أنه سوف يتاح الامتحان ونموذج الإجابة، وورقة البابل شيت من خلال الموقع الرسمى https://moe.gov.eg/ar/june_test2021_3sec/

كان قد اشتكى عدد من طلاب الثانوية العامة، من ظهور مشكلة في أجهزة التابلت الخاصة بهم، حيث ظهرت رسالة للطلاب بإغلاق جهاز التابلت للطلاب على أنه تابلت للصف الأول والثاني الثانوي العام .

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم خطوات إعادة فتح جهاز التابلت لطلاب ثالثة ثانوي حال إغلاقه في التالي:

_ ارسال الطالب رساله لرقم موحد واتس اب ٠١٠٠٠٠١٦٥٨٠

_ ثم ارسال رساله برقم 1، ثم يتم اختيار رقم 10 .

_ ثم يتم ملء البيانات المطلوبة، ويوصل التابلت نت فى خلال الـ٣ أيام عمل.

_ وفي حالة تأكد الوزارة أن صاحب التابلت طالب بالصف الثالث الثانوى سيفتح الجهاز أتوماتيك.

ويؤدي الطلاب اليوم الخميس، امتحان مادتي علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق، لطلاب الشعبة الأدبية، وامتحان مادة الفيزياء والكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، من المنزل.

ويعقد يوم الجمعة الموافق 25 يونيو امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم، وامتحان مادة الرياضيات البحتة لطلاب شعبة علمي رياضة ومادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

بينما يعقد يوم السبت الموافق 26 يونيو، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لجميع الشعب، وامتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة.

والأحد 27 يونيو، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لجميع الشعب، وامتحان الرياضيات التطبيقية فرع الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة، وينتهي جدول الامتحان التجريبي الثالث للصف الثالث الثانوي 2021، الإثنين الموافق 28 بمادة اللغة العربية لجميع الشعب.

يهدف الامتحان التجريبي الثالث، إلى التعرف على اللجان الامتحانية الرسمية والحصول على أرقام الجلوس، وكذلك الحصول على الاسم وكلمة السر لمن يفعل ذلك في الامتحانات السابقة، كما يعقد على جهاز التابلت وستكون الإجابة بنظام البابل شيت.

كما يهدف الاختبار التجريبي الثالث للثانوية العامة إلى اختبار كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية في اللجان الرسمية، والتعرف على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد، بالإضافة إلى كيفية استخدام البابل شيت وتدريب الطلاب عليه، قبل تطبيقه في الامتحان الفاينل يوم 10 يوليو المقبل.

كما يعطى الاختبار الفرصة الكاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة والبابل شيت.