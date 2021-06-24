الخميس 24 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة ضابط شرطة في انقلاب سيارة على طريق «قنا - نجع حمادي» الصحراوي

حادث
حادث

أصيب ضابط شرطة، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «قنا - نجع حمادي»، بالقرب من قرية الحلفاية بحري.

وانتقلت على الفور الخدمات الأمنية وسيارة إسعاف وجرى نقل المصاب لأقرب مستشفى وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرورأمام السيارات.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا بإصابة الملازم أول محمد رفعت، يبلغ من العمر 24 عامًا، ضابط شرطة، بسحجات وكدمات واشتباه ارتجاج في المخ، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «قنا - نجع حمادي»، بالقرب من قرية الحلفاية بحري أثناء ذهابه للعمل في حادث سير وقع صباح اليوم الخميس.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى نجع حمادي لإسعافه ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

محافظة قنا نجع حمادي ضابط شرطة حادث مستشفى السيارات المرور

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