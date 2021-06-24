غلق وتشميع 11 منشأة طبية مخالفة فى دمياط

شنت مديرية الصحة بدمياط، حملة مكبرة للمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية، وضبط المخالف منها حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة.

وتمكنت الحملة من المرور والتفتيش على عدد 45 منشأة طبية ما بين مستشفيات ومراكز نساء وتوليد وعيادات فى مختلف التخصصات ومعامل تحاليل طبية ومحال نظارات طبية ومراكز علاج طبيعى وذلك لمراجعة تراخيص المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين، والعمل على تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة بالقطاع الخاص، والذى يعد شريكًا أساسيًا فى الخدمة وذلك وفقًا للاشتراطات المتعارف عليها.

ومن ناحية أخرى التأكد من التزام المنشآت الطبية من التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بطريقة آمنة وسليمة، بما يضمن الحفاظ على صحة البيئة تنفيذًا للتوجيهات والسياسات العامة للدولة.

وخلال هذه الحملة تم غلق وتشميع 11 منشأة طبية، وذلك للعمل بدون ترخيص أو مخالفة شروط الترخيص، كما تم إنذار 4 منشآت طبية لتلافي المخالفات بالمنشأة، وذلك خلال المهلة الممنوحة لهم، كم تم تحرير عدد 2 محضر بالمخالفات.

كما أكد الدكتور إبراهيم حافظ مدير إدارة العلاج الحر، على استمرار الحملات لعدة أسابيع قادمة، وذلك لضبط الشارع الطبى.

وعن الخدمات الجديدة التى بدأت إدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية فى تنفيذها، قال حافظ إنه ستتم ميكنة تراخيص المنشآت الطبية للتحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني، ويتم تسجيل جميع ملفات الإدارة على أجهزة الحاسب الآلي، منعًا لفقدها أو تلفها وهذ سيتطلب الوقت والجهد.

كما شدد الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، على استمرار الحملات المكثفة لمتابعة المنشآت الطبية، والضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة من العلاج الحر، والصيدلة، وإدارة الجودة على الجهود المبذولة في الحملة.