الخميس 24 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق وتشميع 11 منشأة طبية مخالفة فى دمياط

غلق وتشميع
غلق وتشميع

شنت مديرية الصحة بدمياط، حملة مكبرة للمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية، وضبط المخالف منها حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة.

وتمكنت الحملة من المرور  والتفتيش على عدد  45 منشأة طبية ما بين مستشفيات ومراكز نساء وتوليد وعيادات فى مختلف التخصصات ومعامل تحاليل طبية ومحال نظارات طبية ومراكز علاج طبيعى وذلك لمراجعة تراخيص المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين، والعمل على تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة بالقطاع الخاص، والذى يعد شريكًا أساسيًا فى الخدمة وذلك وفقًا للاشتراطات المتعارف عليها.

ومن ناحية أخرى التأكد من التزام المنشآت الطبية من التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بطريقة آمنة وسليمة، بما يضمن الحفاظ على صحة البيئة تنفيذًا للتوجيهات والسياسات العامة للدولة.

وخلال هذه الحملة تم غلق وتشميع 11 منشأة طبية، وذلك للعمل بدون ترخيص أو مخالفة شروط الترخيص، كما تم إنذار 4 منشآت طبية لتلافي المخالفات بالمنشأة، وذلك خلال المهلة الممنوحة لهم، كم تم  تحرير عدد 2 محضر بالمخالفات.
كما أكد الدكتور إبراهيم حافظ مدير إدارة العلاج الحر، على استمرار الحملات لعدة أسابيع قادمة، وذلك لضبط الشارع الطبى.

 وعن الخدمات الجديدة التى بدأت إدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية فى تنفيذها، قال حافظ  إنه ستتم ميكنة تراخيص المنشآت الطبية للتحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني، ويتم تسجيل جميع ملفات الإدارة على أجهزة الحاسب الآلي، منعًا لفقدها أو تلفها وهذ سيتطلب الوقت والجهد.

كما شدد الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، على استمرار الحملات المكثفة  لمتابعة المنشآت الطبية، والضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لفريق العمل المشارك في الحملة من العلاج الحر، والصيدلة،  وإدارة الجودة على الجهود المبذولة في الحملة.

دمياط محافظة دمياط صحة دمياط تشميع مخالفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 24-6-2021

توجيهات عاجلة من «التعليم» لطلاب الثانوية بشأن التابلت

مصرع وإصابة 9 فى تصادم 3 سيارات بطريق بورسعيد

لحظة اشتعال النيران فى جراج سيارات وزارة الزراعة بالدقى (فيديو)

اليوم.. محاكمة 22 متهما في خلية داعش العمرانية

الطبيب النفسى لمارادونا: لم تكن هناك خطة لقتل أسطورة كرة القدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الديمقراطية على الطريقة الإثيوبية

خالد عكاشة

معضلة المرتزقة على الأراضى الليبية

مؤمن المحمدي

القمة رقم كام؟

لواء. محسن الفحام

السلفية بين الانحسار والانحدار

مدحت بشاى

30 يونيو والحضور الوطني القبطي

عبد الرحيم طايع

غرباء الحديث النبوى

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شيوخ.. ولكن!

ماجد حبته

مصر واليونان

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعيد فرض بعض القيود المرتبطة بكورونا وسط مخاوف من سلالة «دلتا»

انتهاكات الاحتلال مستمرة.. اعتقالات بالضفة الغربية وإخطارات بالهدم والإخلاء بالقدس

الاحتلال الإسرائيلى يواصل التضييق على أهالى الشيخ جراح بالقدس