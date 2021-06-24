الخميس 24 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى واعتقال 11 فلسطينيًا في الضفة

مستوطنين
مستوطنين

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى في ساعات الصباح الباكر، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.

في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 11 فلسطينيًا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، بينهم أسرى محررون.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الاحتلال اعتقل 5 فلسطينيين من نابلس، و3 أسرى محررين من الخليل، وأسيرين محررين من بيت لحم، كما اعتقلت فلسطينيًا من سلفيت بعد أن داهمت منزله في بلدة الزاوية.

وفي سياق متصل، جددت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، يوم الثلاثاء الماضي، في اجتماعها برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان، التأكيد على دعم ومساندة البرلمان العربي للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة فلسطين الذي عقد، اليوم، بمقر البرلمان العربي لمناقشة مشروع القرار الخاص بفلسطين الذي سيرفع إلى الجلسة العامة للبرلمان المقرر عقدها السبت المقبل الموافق 26 يونيو الجاري.

وأكد العسومي- في تصريح صحفي عقب الاجتماع- تضامن البرلمان العربي التام مع السلطة الفلسطينية ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.

وأوضح أن اللجنة تابعت خلال الاجتماع مستجدات الوضع في فلسطين والأراضي المحتلة والموقف من تنفيذ مخرجات الجلسة الطارئة التي عقدها البرلمان العربي في 19 من مايو 2021م، لمناقشة الجرائم والانتهاكات المستمرة لسلطات القوة القائمة بالاحتلال في مدينة القدس المحتلة واعتداءاتها على المسجد الأقصى المبارك، وعمليات الهدم والتهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح وسلوان، والعدوان العسكري على قطاع غزة. 

كما أكد "العسومي" أن البرلمان العربي سيظل في حالة انعقاد دائم بشأن القضية الفلسطينية، وسيستمر في تكثيف جهوده واتصالاته مع الجهات الدولية لمتابعة تنفيذ القرارات التي تمخضت عن الجلسة الطارئة والخطابات التي تم إرسالها إلى المنظمات الإقليمية والدولية بشأن حشد الدعم لنصرة القضية الفلسطينية ووقف انتهاكات القوة القائمة بالاحتلال.

شرطة الاحتلال الإسرائيلي فلسطين القدس غزة المسجد الأقصى

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