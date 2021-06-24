الخميس 24 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تعاون «شباب الأعمال» و«المديرين المصري» لنشر مبادئ حوكمة الشركات

الجمعية المصرية لشباب
الجمعية المصرية لشباب الأعمال

وقعت الجمعية المصرية لشباب الأعمال ومركز المديرين المصري بالهيئة العامة للرقابة المالية، بروتوكول تعاون مشترك، يستهدف نشر فكر ومبادئ حوكمة الشركات وآليات الإدارة الرشيدة بين أعضاء الجمعية وأصحاب المصلحة معها، وذلك من خلال تقديم البرامج التدريبية والشهادات المهنية والخدمات الاستشارية المقدمة من المركز وكذلك المشاركة المتبادلة في الفعاليات والمؤتمرات التي يعقدها الطرفين.

حضر توقيع البروتوكول المهندس بسام الشنواني، الأمين العام للجمعية، والدكتور محمد مصطفى سليمان،  المدير التنفيذي لمركز المديرين المصري، وبمشاركة سوزان صالح، المدير التنفيذي للجمعية، والدكتورة فادي إسماعيل، عضو لجنة الاستشارات بالجمعية، ومحمد رياض، مساعد المدير التنفيذي لمركز المديرين المصري.
 

وقال المهندس بسام الشنواني، الأمين العام للجمعية، إن الجمعية تساهم في تنمية المجتمع ودعم مناخ الأعمال والاستثمار عن طريق أعضائها من شباب وسيدات ورجال الأعمال وعن طريق التنسيق والتعاون بين أعضائها والعمل التطوعي العام، ويشمل ذلك عدد من المشروعات والمبادرات التي ترعاها الجمعية.

وأضاف الشنواني، أن الجمعية تعمل على دعم قدرات الأعضاء وأعمالهم وخلق مجتمع أعمال قائم على التمييز والمبادئ والرغبة في العمل وكذلك خلق فرص لتطوير أعمال الأعضاء بما في ذلك التعاون مع منظمات أعمال أخرى داخل مصر وخارجها، مشيراً إلى أن الطرفان اتفقا على عقد سلسلة من الندوات بالمستقبل القريب، بهدف نشر الوعي بالحوكمة والمسئولية الاجتماعية والبيئية بين أعضاء الجمعية، وكذلك عقد مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية والشهادات المهنية بالإضافة إلى برنامج "شهادة عضو مجلس الإدارة المعتمد" المخصص للسيدات لتقديمه لأعضاء الجمعية.
 جدير بالذكر أن مركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية هو المركز الرائد في مصر والمنطقة العربية منذ إنشاءه عام 2003، حيث أنه مركز للتدريب والبحوث والاستشارات يقدم خدماته للشركات والمؤسسات المالية العامة والخاصة العاملة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف نشر الوعي بمبادئ حوكمة الشركات وأفضل الطرق لتطبيقها من خلال ما يعقده من مؤتمرات وندوات وورش عمل وبرامج تدريبية واستشارية وبحثية موجهة إلى أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة، والمديرين، وكبار التنفيذيين، والمساهمين، والأطراف ذات المصالح في هذه الشركات والمؤسسات المختلفة.

شباب الأعمال مركز المديرين المصري مبادئ الحوكمة بسام الشنواني الرقابة المالية تعاون مشترك ورش عمل المسئولية الاجتماعية

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وائل لطفي

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