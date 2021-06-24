الخميس 24 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أول مركز حكومي لعلاج الإدمان بالمجان في مستشفيات جامعة الفيوم

مستشفي الجامعية بالفيوم
مستشفي الجامعية بالفيوم

قال الدكتور محمد صفاء الدين، مدير عام المستشفيات الجامعية بمحافظة الفيوم، إن مركز علاج الإدمان بمستشفى الجامعة، هو أول مركز خدمي حكومي على مستوى المحافظة، حيث يقدم خدمات علاج الإدمان بالمجان.
وأضاف مدير عام المستشفيات الجامعية بالفيوم، أن المركز بمستشفى الباطنة الجامعى الطابق الخامس، حيث يضم 32سرير، مُقسمة لسحب العقار والعلاج، وأن المركز مزود غرفة اجتماعات للتأهيل النفسي والإجتماعي، وصالة طعام، وصالة تأهيل رياضي تشمل جيم ، وبلياردو ، وتنس طاولة، كي لا يكون العلاج مقتصرأ علي مرحلة سحب السموم من الجسم وعلاج اعراض انسحاب المخدرات فحسب، حيث إن مرحلة سحب السموم من الجسم وعلاج أعراض انسحاب المخدرات ما هي إلا مرحلة فقط في طريق العلاج من الادمان ولابد من تأهيل مدمني المخدرات للقدرة على العودة إلى ممارسة حياتهم بعيدًا عن عبودية الإدمان وطريق التعاطي مرة أخرى.
وأشار إلى أن المركز تحت إشراف قسم الطب النفسي، برئاسة الدكتور محمد رمضان أستاذ الطب النفسي بجامعة الفيوم، والمركز يخدم أبناء محافظتي الفيوم وبني سويف، وذلك بالتنسيق مع صندوق مكافحة الادمان، وتم افتتاح هذا المركز بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التضامن الاجتماعي.

 وعلى من يرغب من أبناء المحافظة العلاج من الادمان الاتصال على الخط الساخن وسيتم تحويله مباشرة المركز بالفيوم، وخدمات الخط الساخن "16023 " لعلاج الإدمان متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبى وخدمات الدعم النفسي وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة، وهناك فريق متخصص للرد على المكالمات الواردة للخط الساخن، وتسجيل بيانات الراغبين فى تلقى العلاج.

 

 

IMG-20210623-WA0033
IMG-20210623-WA0033
IMG-20210623-WA0031
IMG-20210623-WA0031
IMG-20210623-WA0032
IMG-20210623-WA0032
IMG-20210623-WA0030
IMG-20210623-WA0030
IMG-20210623-WA0029
IMG-20210623-WA0029
IMG-20210623-WA0027
IMG-20210623-WA0027
IMG-20210623-WA0028
IMG-20210623-WA0028
IMG-20210623-WA0026
IMG-20210623-WA0026
IMG-20210623-WA0025
IMG-20210623-WA0025
IMG-20210623-WA0023
IMG-20210623-WA0023
IMG-20210623-WA0024
IMG-20210623-WA0024
مدير المستشفيات الجامعية بالفيوم علاج التعاطي والإدمان اول مركز حكومي بالمحافظة

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 24-6-2021

توجيهات عاجلة من «التعليم» لطلاب الثانوية بشأن التابلت

مصرع وإصابة 9 فى تصادم 3 سيارات بطريق بورسعيد

لحظة اشتعال النيران فى جراج سيارات وزارة الزراعة بالدقى (فيديو)

اليوم.. محاكمة 22 متهما في خلية داعش العمرانية

الطبيب النفسى لمارادونا: لم تكن هناك خطة لقتل أسطورة كرة القدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الديمقراطية على الطريقة الإثيوبية

خالد عكاشة

معضلة المرتزقة على الأراضى الليبية

مؤمن المحمدي

القمة رقم كام؟

لواء. محسن الفحام

السلفية بين الانحسار والانحدار

مدحت بشاى

30 يونيو والحضور الوطني القبطي

عبد الرحيم طايع

غرباء الحديث النبوى

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شيوخ.. ولكن!

ماجد حبته

مصر واليونان

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعيد فرض بعض القيود المرتبطة بكورونا وسط مخاوف من سلالة «دلتا»

انتهاكات الاحتلال مستمرة.. اعتقالات بالضفة الغربية وإخطارات بالهدم والإخلاء بالقدس

الاحتلال الإسرائيلى يواصل التضييق على أهالى الشيخ جراح بالقدس