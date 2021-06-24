أول مركز حكومي لعلاج الإدمان بالمجان في مستشفيات جامعة الفيوم

قال الدكتور محمد صفاء الدين، مدير عام المستشفيات الجامعية بمحافظة الفيوم، إن مركز علاج الإدمان بمستشفى الجامعة، هو أول مركز خدمي حكومي على مستوى المحافظة، حيث يقدم خدمات علاج الإدمان بالمجان.

وأضاف مدير عام المستشفيات الجامعية بالفيوم، أن المركز بمستشفى الباطنة الجامعى الطابق الخامس، حيث يضم 32سرير، مُقسمة لسحب العقار والعلاج، وأن المركز مزود غرفة اجتماعات للتأهيل النفسي والإجتماعي، وصالة طعام، وصالة تأهيل رياضي تشمل جيم ، وبلياردو ، وتنس طاولة، كي لا يكون العلاج مقتصرأ علي مرحلة سحب السموم من الجسم وعلاج اعراض انسحاب المخدرات فحسب، حيث إن مرحلة سحب السموم من الجسم وعلاج أعراض انسحاب المخدرات ما هي إلا مرحلة فقط في طريق العلاج من الادمان ولابد من تأهيل مدمني المخدرات للقدرة على العودة إلى ممارسة حياتهم بعيدًا عن عبودية الإدمان وطريق التعاطي مرة أخرى.

وأشار إلى أن المركز تحت إشراف قسم الطب النفسي، برئاسة الدكتور محمد رمضان أستاذ الطب النفسي بجامعة الفيوم، والمركز يخدم أبناء محافظتي الفيوم وبني سويف، وذلك بالتنسيق مع صندوق مكافحة الادمان، وتم افتتاح هذا المركز بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التضامن الاجتماعي.

وعلى من يرغب من أبناء المحافظة العلاج من الادمان الاتصال على الخط الساخن وسيتم تحويله مباشرة المركز بالفيوم، وخدمات الخط الساخن "16023 " لعلاج الإدمان متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبى وخدمات الدعم النفسي وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة، وهناك فريق متخصص للرد على المكالمات الواردة للخط الساخن، وتسجيل بيانات الراغبين فى تلقى العلاج.

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