الخارجية الروسية: «سنقصف كل من ينتهك حدودنا تحت ذريعة الملاحة»

حذرت روسيا، اليوم الخميس، من أن الحوادث مثل واقعة خرق المدمرة Defender البريطانية حدودها البحرية قبالة القرم تهدد بـ"عواقب في غاية الوخامة"، متعهدة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان أمنها.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أمام الصحفيين، بحسب ما نقلت وكالة “نوفوستي” الروسية: "كل من ينتهك حدود روسيا تحت ذريعة حرية الملاحة من القيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية، مضيفا: "أمن بلدنا على سلم الأولويات".

وتابع: "يمكننا أن ندعو إلى سيادة العقلانية ونطالب باحترام القانون الدولي، وإذا لم ينفع ذلك فيمكننا أن نقصف، وليس خط مسار الهدف، بل والهدف نفسه، إذا لم يفهم زملاؤنا (مطالبنا)".

وكانت موسكو أعلنت أن قوات أسطول البحر الأسود وحرس الحدود الروسية أطلقت أمس الأربعاء طلقات تحذيرية بعد أن خرقت سفينة حربية بريطانية حدود البلاد قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن مدمرة Defender البريطانية خرقت حدود البلاد في الساعة الـ11.52 بالتوقيت المحلي من الأربعاء وتسللت إلى داخل المياه الروسية لمسافة ثلاثة كيلومترات قرب رأس فيولينت عند ساحل القرم الجنوبي.

وأشارت الوزارة بحسب ما نقل الإعلام الروسي، إلى أن المدمرة البريطانية لم ترد على الإنذار المسبق الذي وجهه إليها الجيش الروسي بشأن إمكانية إطلاق النار عليها في حال خرقها الحدود.

وتابعت الوزارة أن سفينة دورية روسية أطلقت في الـ12:06 و12:08 طلقات تحذيرية صوب المدمرة البريطانية، ثم أطلقت قاذفة روسية من طراز "سو-24 إم" في الساعة الـ12:19 أربع قنابل تحذيرية في خط مسار السفينة.

وذكرت الوزارة أن Defender غادرت المياه البريطانية في 12:23.

وأكدت وزارة الدفاع أنها استدعت الملحق العسكري البريطاني لدى موسكو وسلمت إليه مذكرة احتجاج تنص على أن تصرفات Defender تمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، داعية لندن إلى إجراء تحقيق مفصل في الحادث.