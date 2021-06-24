انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب أعلى عقار بمنطقة الظاهر

أمرت نيابة الظاهر، اليوم الخميس، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب أعلى عقار مكون من 6 طوابق بمنطقة الظاهر دون وقوع إصابات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل عقار بمنطقة الظاهر وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم إخماد النيران.

وبالفحص تبين أن العقار مكون من 6 طوابق بكل طابق 3 شقق وأن الحريق بغرفتين أعلى سطح العقار مشيدتان من الطوب اللبن ومسقوفتان بالأخشاب.

وأضاف الفحص أن الغرفتين تبلغ مساحتيهما حوالى 40 مترًا وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه وإخماده ومنع امتداده دون إصابات.

وأسفر الحريق عن احتراق محتويات الغرفتين بالكامل والسقف، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه.

نصائح لتفادي نشوب الحرائق

يكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصول الصيف أكثر منها في فصول الشتاء؛ نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زاد معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق.

وهناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.

- أهم مسببات الحرائق

- تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعًا، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية التي غالبًا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري.

- التدخين يعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل، حيث إن إطفاءها في سلة المهملات بدلًا من المكان المخصص من أهم مسببات الحرائق.

- الماس الكهربائي يعتبر أحد أهم الأسباب في نشوب الحرائق في المباني والبيوت والمنشآت التجارية، والذي قد ينجم عن ارتفاع درجة الحرارة الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة عن المعدات الكهربائية، أو حصول تماس كهربائي في عملية.