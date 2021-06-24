وزير الخارجية الماليزي: نأمل في تحفيز النمو العالمي الأخضر

قال وزير الخارجية الماليزي هشام الدين حسين، إن ماليزيا مستعدة للاشتراك بخبراتها في التمويل الإسلامي، والذي يلعب دورا في تحفيز النمو العالمي الأخضر وتطوير البنى التحتية.

وأوضح - في كلمته خلال مؤتمر رفيع المستوى لآسيا والمحيط الهادئ حول التعاون في مبادرة الحزام والطريق عبر تقنية الاتصال المرئي - أن ماليزيا تأمل أن تشهد تحولا في التفكير بشأن انبعاثات الكربون وكيفية تشجيع الممارسات منخفضة لكربون في دعم النمو الأخضر العالمي في فترة ما بعد الجائحة، مضيفا أنه يجب أن نسعى نحو الطاقة الخضراء والبنى التحتية والتمويل لضمان انتعاش اقتصادي مستدام، قبل مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ في إسكتلندا في نوفمبر.

وأضاف أن ماليزيا في عام 2017 ، تعد أول دولة في العالم أطلقت آلية جديدة للتمويل المناخي، وذلك بصورة سندات إسلامية تسمى الصكوك الخضراء، والتي تم استخدامها لتمويل مشروع البنى التحتية للبيئة الطبيعية المستدامة، مشيرا أنه فى الأونة الأخيرة نجحت ماليزيا في شهر أبريل، بجمع المبلغ نحو 3.1 مليار دولار أمريكي من خلال "الصكوك المستدامة"، التي تعد الأولى من نوعها في العالم.

وتعاني ماليزيا من أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد حيث سجلت 5244 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد إلى 711 ألفا و6 حالات، طبقًا لما ذكرته صحيفة "ذا ستار" الماليزية أمس الأربعاء.

إصابات كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 178.35 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و19985.

لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء أكثر من مليارين و712 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.