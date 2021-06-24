بعد احتفاء «جوجل» به.. قصة الفنان محمد راسم الذي توفى في ظروف غامضة

احتفل محرك البحث في "جوجل" اليوم الخميس، بذكرى ميلاد الرسام الجزائري الراحل محمد راسم، الذي يعده البعض من محيي فن المنمنمات المعني بالزخرفة.

ووضع محرك "جوجل" على واجهة صفحته الرئيسية رسما يظهر الفنان الراحل وهو ممسك بريشته، في إطار لوحة مرسومة على طريقة المنمنمات، و ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن محمد راسم.



1- ولد محمد راسم في 24 يونيو عام 1869

2- نشأ في حي القصبة بالعاصمة الجزائرية، الجزائر، لعائلة عريقة لها باع في الفن التشكيلي.

3- أثرت نشأة الفنان الجزائري على اختياراته في الحياة، فقد أكمل تعليمه في مدرسة تعليم مهني تابعة للاستعمار الفرنسي.

4- عمل رساما في مكتب الرسم التابع لمديرية الفنون الأهلية، وهناك لاحظ المدير أعمال "راسم" الفريدة.

5-تمكن محمد راسم بواسطة عبقريته وتحرياته العلمية من إثراء هذا التراث الفني من دون المساس بأصالته، وذلك مع الحفاظ على التقنيات الجمالية الخاصة بفن المنمنمات وقد اتسمت الأعمال التي قام بها محمد راسم بالدقة.

6-عمل محمد راسم لفترة طويلة كمدرس فى معهد الفنون الجميلة، وجمعت منمنماته فى عدة مؤلفات، منها الحياة الإسلامية في الماضي.

7- حصل على الجائزة الفنية الكبرى للجزائر عام 1933 إضافة إلى وسام المستشرقين

8- وحصل محمد راسم، على الجائزة الفنية الكبرى للجزائر عام 1933، بينما تستقر لوحاته في عدد كبير من المتاحف العالمية الكبرى في الوقت الراهن.

9- وضع محمد راسم أسس مدرسة المنمنمات الجزائرية، وكان له الفضل فى تكوين العديد من أجيال التلاميذ الحاملين لفنه، الذين تمكنوا بموهبتهم من الرقى إلى سلم الشهرة والمحافظة على فنه وإثرائه.

10- في 30 مارس 1975 تعرض هو وزوجته للقتل في ظروف غامضة لم يتم حل لغزها حتى الآن

11- يعتقد أنها كانت عملية سرقة قام بها لصوص لوحات على مستوى عالٍ من التدريب والاحترافية.