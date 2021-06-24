وصول 210 آلاف جرعة من لقاح «سبوتنيك v» الروسى لمصر

أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، عن وصول ٢١٠ آلاف جرعة من لقاح سبوتنيك في (Sputnik V) الروسى، فجر اليوم إلى مطار القاهرة الدولي وذلك ضمن الكميات التي تم التعاقد عليها حيث سيتم وصول باقى الجرعات على دفعات فى الفترة المقبلة.

وأوضحت أن تلك الشحنة تأتى فى إطار مجهودات الدولة للتوسع فى إعطاء اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

ومن جانبها أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان، لـ “الدستور” أن الشحنة ستخضع لتحليل هيئة الدواء المصرية، قبل توزيعها على مراكز تطعيم المواطنين فى كافة المحافظات، حيث أن الشحنات تخضع لـ ٤ اختبارات تستغرق مدة أسبوعين تقريباً.

وقالت إن إجمالي لقاحات فيروس كورونا المستجد التي استلمتها مصر خلال الفترة الماضية بلغت ما يقارب 6 مليون جرعة، من بينها 2 مليون و500 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من شركة "أسترازينيكا"، لافتة إلى إقبال الأطقم الطبية والمواطنين للتسجيل لتلقي لقاح كورونا خلال الأسابيع الماضية.

وأكدت أنه تم زيادة عدد مراكز لقاح فيروس كورونا إلى 429 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية، مناشدة المواطنين بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا.

وأكدت أن لقاحات فيروس كورونا المتوفرة فى مصر أثبتوا فعاليتهم ومأمونيتهم من خلال الدراسات التى أجريت عليهم، وتم تسجيلهما بهيئة الدواء المصرية.

وأشارت إلى انه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg ، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن: 15335.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.