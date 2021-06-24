اليوم.. محاكمة 22 متهما في خلية داعش العمرانية

تباشرالدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين علي حسن عمارة وسعد الدين سرحان وسكرتارية احمد مصطفي اليوم الخميس، نظر محاكمة 22 متهمًا، من بينهم 10 محبوسين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة العمرانية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ داعش العمرانية.

الاتهامات

كانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين في القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن قيام المتهم هاني عبد الله محبوس، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ 18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جرائم ارهابية تمس الأمن العام وسلامة المواطنين.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بتمويل جماعة إرهابية، والشروع في قتل ضابط الشرطة محمد طارق وفرد الشرطة محمد صبحي، وتهم تخريب ممتلكات عامة وهي سيارات شرطة برصد المتهمين لسيارات الشرطة ومهاجمتها بهدف اراقة الدماء والقتل على الهوية باستهداف ضباط الجيش والشرطة بعمليات إرهابية.

كما وجهت النيابة للمتهمين جميعا تهم الشروع في قتل أفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة، ورصد سيارة شرطة والتخطيط لسرقة سيارة شرطة، وحيازة أسلحة نارية بنادق مسدسات، وخرطوش وأدوات تستخدم في تنفيذ العمليات التخربية، التي تستهدف الإضرار العمدي بسلامة المواطنين والتخطيط لتنفيذ عمليات تخريبية تستهدف منشآت الدولة وممتلكاتها والأماكن الحيوية بها.

عقوبة جريمة تمويل الإرهاب

يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي، ويعاقب بنفس العقوبة من كان مسئولا عن الإدارة الفعلية للجماعة الإرهابية، كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين.