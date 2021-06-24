الخميس 24 يونيو 2021
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مصر

« مكرم»: الانتقال إلى العاصمة الإدارية بداية لـ«الجمهورية الجديدة»

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم

أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، زيارة للعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمبنى الوزارة الجديد، في إطار تحركات الحكومة استعدادًا لانتقال الوزارات تباعًا للعاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة.

وتفقدت وزيرة الهجرة مقر الوزارة الذي يقع ضمن المجمع الوزاري ويضم وزارات القوى العاملة، التجارة والصناعة، التعاون الدولي، وقطاع الأعمال العام، حيث يتكون مقر الوزارة من خمسة طوابق بجانب الدور الأرضي للمبنى.

كما استمعت السفيرة نبيلة مكرم لعرض من قبل المسئولين عن المبنى من مجلس الوزراء والشركة المنفذة، حيث أوضحوا أن معدل تنفيذ حجم الأعمال في المبنى يصل إلى 90%، تشمل الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية والخارجية للمبنى، ويجري العمل على ما تبقى من أعمال يصبح بعدها المبنى جاهزا لاستقبال أعضاء الوزارة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وخلال الجولة التفقدية، أعربت وزيرة الهجرة عن فخرها بما يجري على أرض مصر من إنجازات مستمرة، لافتة إلى أن الدقة والسرعة وتنوع المشروعات يؤكد أن الجمهورية الجديدة تحمل نهضة حقيقية للدولة المصرية.

كما قدمت الوزيرة خالص شكرها للقائمين على تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية وكافة العاملين بالمشروع من الشركات المدنية، مشيدة بما تحقق من نسبة إنجاز تصل إلى 90% في مبنى الوزراة بجودة ومواصفات عالية، في إطار مراعاة توفير معايير بيئة العمل الجيدة والطراز المعماري الحديث.

وأضافت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم أن جميع العاملين بالوزارة على استعداد لبدء العمل في الحي الحكومي فور الانتهاء من باقي الأعمال، مؤكدة أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية يمثل صفحة جديدة في تاريخ الأمة المصرية، وبداية للجمهورية الجديدة التي تمتاز بالحداثة والتطور وفق مواصفات عالمية لبيئة العمل المطلوبة.

وتبلغ مساحة مبنى وزارة الهجرة بالحي الحكومي 8371 متر مربع، مكونة من 5 طوابق مقسمة إلى 128 غرفة عمل مكتبية، و40 غرفة للفراغات الخدمية، بجانب عدد 12 دورة مياه مجمعة، و9 دورات مياه فردية، بالإضافة إلى مدخل VIP، ومدخل للموظفين، عدد سلم هروب في حالة الأزمات، عدد مصعد VIP، عدد 3 مصاعد للموظفين، وعدد مصعد للخدمة، كذلك عدد 2 بدروم بإجمالي قدرة استيعاب 672 سيارة خاصة بالمجمع الوزاري.

السفيره نبيله مكرم المصريين بالخارج مبنى الوزارة الجديد وزيرة الهجرة المجمع الوزاري

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