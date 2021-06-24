النيران التهمت المستندات.. القصة الكاملة لحريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

فتحت النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات اليوم الخميس، فى واقعة الحريق الذى اشتعل بمبنى أرشيف مجلس الدولة بالدقى، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وانتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية لرفع الأدلة من موقع الحريق، لفحصها ومعاينتها وكتابة تقرير وافٍ عنها، لبيان أسباب اشتعال النيران، كما طلبت تقرير بتقدير حجم الخسائر.

- ماس كهربائى وراء الحريق

كشفت التحريات الأولية، في حريق بمبنى أرشيف تابع لمجلس الدولة بمنطقة الدقي، عن أن المبنى على مساحة 500 متر، مكون من بدروم وأرضي وأول مرتفع، فضلًا عن "ردود" جانبية بمساحة 500 متر، ويرجح أن يكون الحريق بسبب ماس كهربى بسبب زيادة الأحمال وارتفاع درجات الحرارة.

وتبين أن النيران التهمت المستندات والأوراق الواقعة بجميع الطوابق، فضلًا عن تلك التي تحيط المبنى، الأمر الذي دفع قوات الحماية المدنية بالجيزة للاستعانة بتعزيزات إضافية للسيطرة على الحريق.

- المعاينة

كشفت المعاينة الأولية، عن التهام النيران الطابقين الأرضي والأول، حيث امتدت النيران بسرعة كبيرة لوجود كميات من الأوراق وما زالت عمليات الإطفاء مستمرة، حيث تمت الاستعانة بسيارة إطفاء أخرى ليصل العدد إلى 6 سيارات إطفاء.

- مدير أمن الجيزة

وانتقل اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إلى مسرح حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة لمتابعة عمليات إطفاء الحريق.

وتحاول قوات الحماية المدنية بالجيزة السيطرة على حريق اندلع داخل مبنى أرشيف مجلس الدولة بجوار السفارة السعودية بشارع أحمد نسيم بالجيزة، وانتقل عدد من سيارات الإطفاء التابعة لإدارة قوات الحماية المدنية بالجيزة لمحاولة السيطرة عليه.

- تكدس مروري

شهدت الشوارع المؤدية ألى أحمد نسيم وكورنيش النيل وميدان النهضة، تكدس مروري بسبب حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة فى الدقى، و تواجد رجال المرور للعمل على سحب الكثافات المرورية اثناء قيام عمليات السيطرة على الحريق.

- البداية

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مبنى فى الجيزة، وتبين أنه مبنى تابع لمجلس الدولة، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده تمهيدًا للسيطرة عليه.

وأشارت مصادر إلى أن الحريق لا علاقة له بمبنى مجلس الدولة بالدقي، وإنما نشب بمبنى أرشيف ومخزن تابع للمجلس بدائرة قسم شرطة الجيزة بشارع أحمد نسيم.