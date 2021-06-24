الخميس 24 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وفاة الرئيس الفلبيني السابق عن عمر ناهز 61 عاما

الرئيس الفلبيني السابق
الرئيس الفلبيني السابق بينينو أكينو

توفى الرئيس الفلبيني السابق بينينو أكينو الثالث، عقب دخوله إلى المستشفى في مدينة كويزون سيتي عن عمر ناهز 61 عاما.

وذكر تليفزيون (سي إن إن) الأمريكي، اليوم الخميس، أنه من المقرر أن تصدر عائلة أكينو بيانا في وقت لاحق عن وفاته، إلا أنه لم يشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

يشار إلى أنه تم انتخاب أكينو رئيسا للفلبين في عام 2010 واستمرت فترة ولايته حتى عام 2016.

 في سياق اخر كانت قد أعلنت الفلبين أن ارتداء واقي الوجه غير إلزامي في الهواء الطلق، وذلك ردا على تصريحات متضاربة حيال هذا الأمر الأسبوع الماضي.

ونقلت صحيفة "فيل ستار" الفلبينية عن تصريح المتحدث الرئاسي هاري روك جونيور خلال مؤتمر صحفي، قوله "لأولئك الذين يسألون: هل ما زال هنالك حاجة إلى ارتداء واق للوجه؟.. أقول لهم إن سياسة فرقة العمل المعنية بإجراءات مكافحة كورونا بشأن دروع الوجه لم تتغير على الرغم من تعليقات المسؤولين".

وأضاف: "أن فرقة العمل المشتركة بين الهيئات المعنية، بما في ذلك وزارة الصحة، ناشدت المواطنين بارتداء دروع الوجه فقط في الأماكن المغلقة، بما في ذلك في مراكز التسوق والمؤسسات التجارية ووسائل النقل العام".

وتابع روكي قائلا إنه من المقرر أن يناقش الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي القواعد الخاصة بارتداء أوقية الوجه خلال اجتماعه مع مسؤولي فرقة العمل المعنية بمكافحة الأوبئة في وقت لاحق من.

وفي الأسبوع الماضي، قال المتحدث باسم الرئاسة إن دوتيرتي وافق على ضرورة استخدام أوقية الوجه في المستشفيات فقط.. لكن فرقة العمل المشتركة بين الهيئات، برئاسة وزارة الصحة، اقترحت على الرئيس استمرار إلزامية ارتداء أوقية الوجه في الأماكن المغلقة.

وأكدت وزارة الصحة الفلبينية، فعالية لقاحات فيروس كورونا، خاصة في منع الإصابة بالأعراض الشديدة أو اضطرارهم إلى الإقامة في المستشفى، بعدما أعلنت إندونيسيا عن تفشي المرض بين العاملين الصحيين الذين تم تطعيمهم.

الرئيس الفلبيني السابق بينينو أكينو الأمريكي سي ان ان الفلبين واقي الوجه

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 24-6-2021

توجيهات عاجلة من «التعليم» لطلاب الثانوية بشأن التابلت

مصرع وإصابة 9 فى تصادم 3 سيارات بطريق بورسعيد

لحظة اشتعال النيران فى جراج سيارات وزارة الزراعة بالدقى (فيديو)

اليوم.. محاكمة 22 متهما في خلية داعش العمرانية

الطبيب النفسى لمارادونا: لم تكن هناك خطة لقتل أسطورة كرة القدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الديمقراطية على الطريقة الإثيوبية

خالد عكاشة

معضلة المرتزقة على الأراضى الليبية

مؤمن المحمدي

القمة رقم كام؟

لواء. محسن الفحام

السلفية بين الانحسار والانحدار

مدحت بشاى

30 يونيو والحضور الوطني القبطي

عبد الرحيم طايع

غرباء الحديث النبوى

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شيوخ.. ولكن!

ماجد حبته

مصر واليونان

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعيد فرض بعض القيود المرتبطة بكورونا وسط مخاوف من سلالة «دلتا»

انتهاكات الاحتلال مستمرة.. اعتقالات بالضفة الغربية وإخطارات بالهدم والإخلاء بالقدس

الاحتلال الإسرائيلى يواصل التضييق على أهالى الشيخ جراح بالقدس