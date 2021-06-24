وفاة الرئيس الفلبيني السابق عن عمر ناهز 61 عاما

توفى الرئيس الفلبيني السابق بينينو أكينو الثالث، عقب دخوله إلى المستشفى في مدينة كويزون سيتي عن عمر ناهز 61 عاما.

وذكر تليفزيون (سي إن إن) الأمريكي، اليوم الخميس، أنه من المقرر أن تصدر عائلة أكينو بيانا في وقت لاحق عن وفاته، إلا أنه لم يشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

يشار إلى أنه تم انتخاب أكينو رئيسا للفلبين في عام 2010 واستمرت فترة ولايته حتى عام 2016.

في سياق اخر كانت قد أعلنت الفلبين أن ارتداء واقي الوجه غير إلزامي في الهواء الطلق، وذلك ردا على تصريحات متضاربة حيال هذا الأمر الأسبوع الماضي.

ونقلت صحيفة "فيل ستار" الفلبينية عن تصريح المتحدث الرئاسي هاري روك جونيور خلال مؤتمر صحفي، قوله "لأولئك الذين يسألون: هل ما زال هنالك حاجة إلى ارتداء واق للوجه؟.. أقول لهم إن سياسة فرقة العمل المعنية بإجراءات مكافحة كورونا بشأن دروع الوجه لم تتغير على الرغم من تعليقات المسؤولين".

وأضاف: "أن فرقة العمل المشتركة بين الهيئات المعنية، بما في ذلك وزارة الصحة، ناشدت المواطنين بارتداء دروع الوجه فقط في الأماكن المغلقة، بما في ذلك في مراكز التسوق والمؤسسات التجارية ووسائل النقل العام".

وتابع روكي قائلا إنه من المقرر أن يناقش الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي القواعد الخاصة بارتداء أوقية الوجه خلال اجتماعه مع مسؤولي فرقة العمل المعنية بمكافحة الأوبئة في وقت لاحق من.

وفي الأسبوع الماضي، قال المتحدث باسم الرئاسة إن دوتيرتي وافق على ضرورة استخدام أوقية الوجه في المستشفيات فقط.. لكن فرقة العمل المشتركة بين الهيئات، برئاسة وزارة الصحة، اقترحت على الرئيس استمرار إلزامية ارتداء أوقية الوجه في الأماكن المغلقة.

وأكدت وزارة الصحة الفلبينية، فعالية لقاحات فيروس كورونا، خاصة في منع الإصابة بالأعراض الشديدة أو اضطرارهم إلى الإقامة في المستشفى، بعدما أعلنت إندونيسيا عن تفشي المرض بين العاملين الصحيين الذين تم تطعيمهم.