الخميس 24 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 24-6-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الخميس الموافق 24 -6-2021 حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ولطيفا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والسواحل الغربية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

 

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، أما حالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 35 23
الإسكندرية 30 21
وادي النطرون 33 21
طنطا 34 22
شبين الكوم 35 22
دمنهور 33 21
بلطيم 29 20
مطروح 29 21
السلوم 34 20
سيوة 37 21
بورسعيد 31 23
دمياط 30 21
الزقازيق 35 22
المنصورة 34 21
الإسماعيلية 35 20
السويس 35 21
العريش 31 20
رفح 31 20
رأس سدر 36 24
نخل 34 16
نويبع 37 26
طابا 33 20
كاترين 31 17
الطور 34 24
شرم الشيخ 38 28
الغردقة 38 27
مرسى علم 37 26
الفيوم 35 22
بني سويف 36 21
المنيا 37 23
أسيوط 38 24
سوهاج 39 24
قنا 40 25
الأقصر 41 25
أسوان 42 26
إدفو 43 26
أبوسمبل 42 25
الوادى الجديد 42 26
شلاتين 35 26
أبورماد 35 27
حلايب 34 28
رأس حدربة 34 27

رئيس التحرير

وائل لطفي

نظرة أوروبية على أزمة السد

الأكثر قراءة

توجيهات عاجلة من «التعليم» لطلاب الثانوية بشأن التابلت

لحظة اشتعال النيران فى جراج سيارات وزارة الزراعة بالدقى (فيديو)

ياسمين صبرى بفستان قصير

استكمال الامتحان التجريبى لطلاب الثانوية العامة.. اليوم

بعد إعلان حملها.. أول ظهور للفنانة ريهام حجاج

ألمانيا تسجل 1008 إصابات جديدة بكورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الديمقراطية على الطريقة الإثيوبية

خالد عكاشة

معضلة المرتزقة على الأراضى الليبية

مؤمن المحمدي

القمة رقم كام؟

لواء. محسن الفحام

السلفية بين الانحسار والانحدار

مدحت بشاى

30 يونيو والحضور الوطني القبطي

عبد الرحيم طايع

غرباء الحديث النبوى

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

شيوخ.. ولكن!

ماجد حبته

مصر واليونان

صور

أول صور للقطع الأثرية التى استردتها مصر من فرنسا

أول صور من موقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة

حملة لضبط مخالفى ارتداء الكمامة داخل مترو الأنفاق (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعيد فرض بعض القيود المرتبطة بكورونا وسط مخاوف من سلالة «دلتا»

انتهاكات الاحتلال مستمرة.. اعتقالات بالضفة الغربية وإخطارات بالهدم والإخلاء بالقدس

الاحتلال الإسرائيلى يواصل التضييق على أهالى الشيخ جراح بالقدس